असम के CM को जेल भेजो!’ ओवैसी ने हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ खोला मोर्चा, भड़काऊ वीडियो पर मचा बवाल

असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक विवादास्पद वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते दिखाया गया। यह वीडियो एआई-जनरेटेड इमेजेस पर आधारित था, जिसमें दाढ़ी और टोपी पहने पुरुषों (मुस्लिम पहचान के प्रतीक) पर गोलियां चलती दिखाई गईं। कैप्शन में 'पॉइंट ब्लैंक शॉट' लिखा था, और स्क्रीन पर 'विदेशी मुक्त असम', 'कोई दया नहीं' जैसे संदेश फ्लैश हो रहे थे। वीडियो में असमिया भाषा में टेक्स्ट जैसे 'तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए?' और 'बांग्लादेशियों को कोई माफ़ी नहीं' भी शामिल थे। यह पोस्ट असम में बंगाली मूल के मुसलमानों ('मिया' मुसलमान) के खिलाफ चल रही बहस के बीच आया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने वीडियो को तुरंत डिलीट कर दिया।