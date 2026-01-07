पानी से नहीं, तेल से करें स्नान! जानिए प्राचीन Oil Bathing क्यों मानी जाती है कई रोगों की दवा

Oil Bathing Benefits: आज के समय में जहां रोजाना पानी से स्नान करना आम बात हो गई है, वहीं प्राचीन भारतीय परंपराओं में तेल से स्नान को सेहत का अहम हिस्सा माना जाता था। आयुर्वेद में इसे सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि शरीर को संतुलित रखने वाली एक प्रभावी निवारक विधि बताया गया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार, तय अंतराल पर ऑयल बाथिंग अपनाने से नसों को मजबूती मिलती है, त्वचा और जोड़ों को पोषण मिलता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मदद मिलती है। यही वजह है कि यह प्राचीन स्नान पद्धति आज भी स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है।