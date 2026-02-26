Virosh Wedding: रश्मिका-विजय के हल्दी डेकोरेशन में छाए उनके पेट डॉग्स, उदयपुर में ‘होली थीम’ ने मचाई धूम

विजय और रश्मिका की हल्दी होली की थीम पर रखी गई थी। पूरा वेन्यू रंगों और खुशियों से सराबोर नजर आया। हल्दी के रंग के साथ-साथ यहां होली के कलर भी देखने को मिले। प्रॉप्स पर कपल्स के नाम भी लिखे हुए थे। इन सब को देख कर लग रहा था कि कपल अपनी नई शुरुआत को रंगों के त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना चाहता था। फूलों की बात करें तो गुलाब की पंखुड़ियों से पूरे स्टेज को सजाया गया था, जहां बैठकर विजय और रश्मिका ने हल्दी लगवाई।