Parvo virus symptoms : पिल्लों की जान ले रहा ‘पार्वो वायरस’, डॉग में दिखे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, डॉक्टर ने बताया

Parvo Virus in Puppies, Symptoms and Treatment: अगर आपका पेट जल्द ही पैरेंट्स बना है या आप अपने घर में एक प्यारा सा पप्पी लाए हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। आज के इस स्टोरी में हम छोटे पिल्लों यानी पप्पी में होने वाले पार्वो वायरस (Parvo Virus) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इन जानकारियों को ध्यान में रखकर आप अपने पालतू की सुरक्षा कर सकते हैं। आइए जानते हैं डॉ. अनिरुद्ध मित्तल से इसके बारे में विस्तार से कि यह वायरस कैसे फैलता है, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या यह वायरस जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा, हम आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे, जो हर पेट पेरेंट्स को अपने पप्पी की अच्छी सेहत के लिए जाननी चाहिए।