Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Caption and Images: आज के इस स्टोरी में हम वीर सावरकर के प्रेरक विचारों के साथ-साथ श्रद्धांजलि देने के लिए मैसेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर करके वीर सावरकर को याद कर सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 25, 2026

Veer Savarkar Punyatithi 2026 -image credit- wallpapercave

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Caption and Images: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और होशियार थे और छोटी उम्र में ही कुछ कविताएं लिख चुके थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने स्वराज्य और देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। इसलिए हर साल वीर सावरकर पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस स्टोरी में हम उनके प्रेरक विचारों के साथ-साथ श्रद्धांजलि देने के लिए मैसेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर करके वीर सावरकर को याद कर सकते हैं।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मैसेज (Veer Savarkar Punyatithi Message in Hindi)

  • वीर सावरकर, जिन्होंने अपने विचार और कर्म से देशभक्ति की मिसाल कायम की, उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। उनकी साहस और दृष्टि हमेशा प्रेरणा देती रहे।
  • भारत के अदम्य स्वतंत्रता सेनानी और महान विचारक वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि। उनका संघर्ष आज भी युवाओं के लिए प्रेरक है।
  • स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को पुण्यतिथि पर विनम्र नमन। उनके त्याग और साहस को हमेशा याद रखा जाएगा।
  • भारत मां के वीर सपूत, वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि श्रद्धांजलि। उनकी वीरता सदैव अमर रहे।
  • वीर सावरकर की दूरदर्शिता और देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
  • महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनके जीवन और कार्य हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे।
  • वीर सावरकर ने जो देशभक्ति और साहस का उदाहरण दिया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
  • भारत की आजादी के लिए संघर्षरत वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। उनके अदम्य साहस और समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा।
  • स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और राष्ट्रभक्त वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका जीवन और विचार हमें सदैव प्रेरित करेंगे।
  • वीर सावरकर, जिन्होंने स्वतंत्रता और देशभक्ति के लिए अनगिनत संघर्ष किए, उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। उनकी गाथा हमेशा अमर रहेगी।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए फोटो (Photos to Pay Tribute on Veer Savarkar Punyatithi)

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए कैप्शन (Veer Savarkar Punyatithi Caption)

  • वीर सावरकर, भारत मां के सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी, को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • स्वतंत्रता की लौ जलाने वाले वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
  • वीरता और देशभक्ति का प्रतीक, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन।
  • भारत के अमर क्रांतिकारी, वीर सावरकर, को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योद्धा, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • Honoring Veer Savarkar, the unparalleled warrior of India’s freedom struggle, on his Punyatithi.
  • Tribute to Veer Savarkar, the brave son of Mother India and a great freedom fighter, on his Punyatithi.
  • Paying homage to Veer Savarkar, who ignited the flame of freedom, on his Punyatithi.
  • Saluting Veer Savarkar, a symbol of bravery and patriotism, on his Punyatithi.
  • Heartfelt tribute to India’s immortal revolutionary, Veer Savarkar, on his Punyatithi.

वीर सावरकर के अनमोल विचार जो बदल देंगे आपकी सोच (Veer Savarkar Quotes in Hindi)

  • मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसकी खुद की अनुभूति में ही विद्यमान है।
  • उन्हें शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।
  • देश-हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जन-प्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है।
  • मन, सृष्टि के विधाता द्वारा मानव-जाति को प्रदान किया गया एक ऐसा उपहार है, जो मनुष्य के परिवर्तनशील जीवन की स्थितियों के अनुसार स्वयं अपना रूप और आकार भी बदल लेता है।
  • एक देश, एक ईश्वर, एक जाति, एक मन-हम सभी भाई हैं, बिना किसी भेदभाव के।
  • अस्पृश्यता एक पाप है, मानवता पर एक धब्बा है, और इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता।
  • हम सभी हिंदू हैं और हमारे रक्त में समानता है।
  • हमारे देवताओं ने संस्कृत में बात की हमारे ऋषियों ने संस्कृत में सोचा हमारे कवियों ने संस्कृत में लिखा।
  • भारत की पवित्र भूमि मेरा घर है, उसके वीरों का रक्त मेरी प्रेरणा है, और उसकी विजय मेरा सपना है।

Hindi News / Lifestyle News / Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 

