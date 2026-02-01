Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Caption and Images: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और होशियार थे और छोटी उम्र में ही कुछ कविताएं लिख चुके थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने स्वराज्य और देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। इसलिए हर साल वीर सावरकर पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस स्टोरी में हम उनके प्रेरक विचारों के साथ-साथ श्रद्धांजलि देने के लिए मैसेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर करके वीर सावरकर को याद कर सकते हैं।