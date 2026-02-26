Holi 2026 International Trip: सिर्फ 1 दिन की छुट्टी में 5 दिन का International Trip नेपाल से थाईलैंड तक बजट में घूम आएं

थाईलैंड हर मौसम में भारतीय ट्रैवलर्स की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहां की फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से करीब ₹20–23 हजार के आसपास मिल जाती हैं। इसके साथ ही भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा होने से यह ट्रिप और भी ज्यादा आसान हो जाती है। बता दें, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक (Bangkok) अपने मंदिरों और नाइटलाइफ के लिए जानी जाती है। वहीं फुकेत (Phuket) और क्राबी (Krabi) के बीच इतने खूबसूरत हैं कि आप बस देखते रह जाएंगे। चियांग माई (Chiang Mai) में शांत और कल्चरल माहौल मिलता है। यहां के मशहूर मंदिर वाट फो (Wat Pho) और वाट अरुण (Wat Arun) जरूर देखने लायक हैं।

स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और कयाकिंग जैसी एक्टिविटीज ट्रिप को और मजेदार बना देती हैं। ऐसे में आप एक दिन की छुट्टी लेकर वीकेंड ऑफ और होली की छुट्टियों को मिलाकर आराम से 5 दिन का फैमिली ट्रिप थाईलैंड के लिए प्लान कर सकते हैं।