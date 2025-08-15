Cooking Oil Obesity: ये 3 तेल बना रहे हैं आपको मोटा! रिसर्च में खुलासा, पीएम मोदी ने भी दी चेतावनी

दूसरी ओर, तिल का तेल वजन घटाने में कारगर साबित हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक, तिल का तेल 2.57 से 4.09 किलो तक वजन कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और लिग्नान (जैसे सेसामिन, एपिसेसामिन और सेसामोलिन) वसा बनने की प्रक्रिया को कम करते हैं और शरीर से अतिरिक्त चर्बी घटाने में मदद करते हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि तिल के तेल पर अभी सीमित संख्या में अध्ययन हुए हैं, इसलिए इसके प्रभाव को लेकर और रिसर्च जरूरी है।