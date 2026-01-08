Makar Sankranti Kite Festival 2026: पतंगों से रंगा आसमान, मकर संक्रांति पर भारत के ये मशहूर पतंग महोत्सव

आपको इंदौर में भी पतंगबाजी का दिवानापन देखने को मिलता है, लोगों के घर की छतों से 'काई पो चे' की आवाज के साथ पतंगबाजी का रोमांच देखने लायक होता है। लोग अपने परिवार, दोस्त और पड़ोसियों के साथ मिल के सर्दियों की धूप में इस खेल का मजा लेते हैं। लोगों के घर-घर से आती तिल-गुड़ के लड्डू की खुशबू पूरे शहर में मिठास फैला देती है। वैसे ये मकर संक्रांति सिर्फ पतंगबाजी का त्योहार नहीं है, ये सबके साथ मिल के खुशी मनाने और संस्कृति का प्रतीक है।