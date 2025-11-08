Kiwi Benefits: कीवी खाने का सही तरीका जानिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया, बिना छिलके के खाएं या नहीं

Kiwi Benefits: कीवी फल दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन पोषण के मामले में यह किसी सुपरफूड से कम नहीं। विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कीवी इम्यूनिटी बढ़ाने और त्वचा को ग्लो देने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने का सही तरीका क्या है? क्या कीवी को छिलके समेत खाना चाहिए या बिना छिलके? और क्या इसे खाली पेट खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? आइए जानते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की राय और कीवी खाने से जुड़ी जरूरी बातें।