Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Kiwi Benefits: कीवी खाने का सही तरीका जानिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया, बिना छिलके के खाएं या नहीं

Kiwi Benefits: क्या आप जानते हैं कि कीवी खाने का सही तरीका क्या है? क्या कीवी को छिलके समेत खाना चाहिए या बिना छिलके?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 08, 2025

kiwi peel benefits, kiwi fruit advantages, kiwi benefits and precautions,

kiwi benefits for health|फोटो सोर्स – Freepik

Kiwi Benefits: कीवी फल दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन पोषण के मामले में यह किसी सुपरफूड से कम नहीं। विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कीवी इम्यूनिटी बढ़ाने और त्वचा को ग्लो देने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे खाने का सही तरीका क्या है? क्या कीवी को छिलके समेत खाना चाहिए या बिना छिलके? और क्या इसे खाली पेट खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? आइए जानते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की राय और कीवी खाने से जुड़ी जरूरी बातें।

कीवी खाने का सही तरीका


डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक), कीवी को कई तरह से खाया जा सकता हैजूस, सलाद या सीधे फल की तरह।हालांकि, छिलके समेत कीवी खाना भी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि उसके छिलके में भी भरपूर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।अगर आपको छिलके का टेक्सचर थोड़ा खुरदुरा लगता है, तो आप उसे हल्के चाकू या ब्रश की मदद से साफ करके खा सकते हैं। इससे कीवी का छिलका खाने लायक हो जाता है और इसके सारे पोषक तत्व शरीर को मिल जाते हैं।

कीवी खाने के प्रमुख फायदे

इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है

कीवी में मौजूद विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।रोजाना एक कीवी खाने से सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव होता है और शरीर एनर्जी से भरपूर रहता है।

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

कीवी में मौजूद फाइबर और पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करते हैं।इससे हृदय स्वस्थ रहता है और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।

ब्लड बढ़ाने में मददगार

कीवी में आयरन और फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में खून बढ़ाने में सहायक हैं।डॉक्टर अक्सर प्लेटलेट्स कम होने या एनीमिया जैसी स्थिति में कीवी खाने की सलाह देते हैं।

पाचन को बेहतर बनाता है

कीवी में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है।यह कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है और पेट को हल्का रखता है।

प्रेग्नेंसी में फायदेमंद

गर्भावस्था के दौरान कीवी का सेवन बेहद उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें मौजूद फॉलिक एसिड और अन्य पोषक तत्व बच्चे के विकास और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं।

त्वचा के लिए बेस्ट फूड

कीवी में विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो त्वचा को नैचुरल ग्लो देते हैं और एजिंग के निशान कम करते हैं।यह डेड स्किन हटाने और त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।

कब और कैसे खाएं कीवी

सुबह खाली पेट कीवी खाना इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है।अगर आपका पेट बहुत संवेदनशील है, तो इसे भोजन के बाद या किसी अन्य फल के साथ खाएं।एक दिन में एक या दो कीवी पर्याप्त है।

किसे नहीं खाना चाहिए कीवी

जिन लोगों को एसिडिटी, एलर्जी या ब्लड थिनर मेडिकेशन चल रहा है, उन्हें कीवी खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान
लाइफस्टाइल
tips for drinking tea in winter, Hot tea benefits during cold weather, Winter wellness drinks,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Kiwi Benefits: कीवी खाने का सही तरीका जानिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया, बिना छिलके के खाएं या नहीं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Lime Vs Lemon: नींबू जैसा दिखने वाला ये लाइम क्या है, जानिए दोनों की बीच क्या है अंतर

lemon,Fact,Lime,lemon,what is lime, what is lemon,
लाइफस्टाइल

Winter Healthy Tips: सर्दियों में सेहत बिगाड़ सकती हैं ये ड्रिंक्स, बढ़ाती हैं बलगम और खांसी

unhealthy winter drinks, immunity tips for winter, foods that cause cough and cold,
लाइफस्टाइल

Wedding Skincare Tips: बहन की शादी है और पार्लर जाने का समय नहीं? तो लगाएं कोको पाउडर फेस पैक, पा सकते हैं इंस्टेंट ग्लो

instant glow for wedding,best face pack for glowing skin,home remedies for instant glow,
ब्यूटी टिप्स

Deepika Padukone Trainer Fitness Rules: जिम के बिना भी फिट रहना है? अपनाएं दीपिका पादुकोण की ट्रेनर के ये 3 गोल्डन रूल्स

Deepika Padukone fitness,healthy weight loss tips,Yasmin Karachiwala tips,
लाइफस्टाइल

Oats Vs Dalia: ओट्स और दलिया दोनों हैं हेल्दी, लेकिन वजन घटाने के लिए कौन है नंबर वन?

Dalia, Oats, Healthy breakfast, Weight loss breakfast,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.