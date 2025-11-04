Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

Tea In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही लोग चाय का सेवन बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में चाय का अधिक सेवन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या हानिकारक? आइए, एक्सपर्ट्स से जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 04, 2025

tips for drinking tea in winter, Hot tea benefits during cold weather, Winter wellness drinks,

Best tea for winter season|फोटो सोर्स – Patrika.com

Tea In Winter: सर्दियों के मौसम में चाय का सेवन बढ़ जाता है। ठंडी सुबह की शुरुआत गर्म चाय की प्याली से करना मानो एक आदत बन जाती है। ठंडे और सुस्त मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है, हर चुस्की सुकून और गर्माहट का एहसास दिलाती है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमित मात्रा से ज्यादा चाय पीना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? आइए जानते हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज से कि सर्दियों में चाय पीने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं।

सर्दियों में चाय के फायदे और नुकसान- एक्सपर्ट


आयुर्वेद चिकित्सक अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में चाय पीना स्वास्थ्य की नजरिए से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। सर्दियों में कई हर्बल चाय पीना फायदेमंद होता है, जैसे तुलसी की चाय, मसाला चाय और अदरक वाली कड़क चाय। लेकिन कैफीन वाली चाय का अधिक सेवन से बचना चाहिए। चाय की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह गले में जमा बलगम और खांसी जैसी समस्याओं से समय से राहत दिलाता है।

सर्दियों में हेल्दी चाय के विकल्प


मसाला चाय

सर्दियों में मसाला चाय पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद अदरक, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं, सर्दी-जुकाम से बचाते हैं और इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं।

तुलसी की चाय

सर्दियों में हर्बल तुलसी चाय का सेवन बहुत लाभदायक है। यह इम्युनिटी को बढ़ाने, संक्रमण से बचाने और सांस संबंधी समस्याओं में राहत देने में मदद करती है।

अदरक की चाय

अदरक की चाय पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और सूजन (Inflammation) को कम करती है।अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सर्दी-जुकाम, सिरदर्द और थकान जैसी दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं।

चाय का अधिक सेवन करने के नुकसान

चाय का अधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।इससे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनिद्रा, घबराहट, सिरदर्द और पेट की जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।इसलिए, दिन में 2-3 कप से अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए और कोशिश करें कि इसे भोजन के तुरंत बाद न पिएं।

ये भी पढ़ें

Carrot In Winter Diet: क्यों कहते हैं गाजर को सर्दी की पॉवरफुल सब्जी
लाइफस्टाइल
Carrot,carrot benefits for health,carrot benefits,Carrot benefits hindi,Carrot For Winter,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 04:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Anjeer Benefits: सर्दियों में अंजीर का सेवन हड्डियों के लिए है फायदेमंद, एक्सपर्ट से जानिए इसके अन्य सेहत लाभ

figs benefits, anjeer benefits, anjeer benefits in hindi, anjeer khane ke fayde,
लाइफस्टाइल

टेलीग्राम के CEO 18 घंटे रहते हैं भूखे ? No-Alcohol Rule करते हैं फॉलो, हेल्दी रहने के लिए देखिए और क्या करते हैं

Pavel Durov No-Alcohol Rule
लाइफस्टाइल

Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक

relationship tips for couples,Priyanka Chopra candidly recounted ,Priyanka Chopra relationship advice
रिलेशनशिप

Raw Papaya Vs Ripe Papaya: कौन रख सकता है स्कैल्प को हेल्दी और बालों को झड़ने से दूर?

Raw Papaya Vs Ripe Papaya , hair carev tips ,
लाइफस्टाइल

Anand Mahindra Fitness Routine: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन की फिटनेस सीक्रेट, कार्डियो वर्कआउट्स के साथ-साथ 20 मिनट की मेडिटेशन है फिटनेस का राज

anand mahindra fitness,anand mahindra health routine
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.