Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

Best tea for winter season
Tea In Winter: सर्दियों के मौसम में चाय का सेवन बढ़ जाता है। ठंडी सुबह की शुरुआत गर्म चाय की प्याली से करना मानो एक आदत बन जाती है। ठंडे और सुस्त मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है, हर चुस्की सुकून और गर्माहट का एहसास दिलाती है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमित मात्रा से ज्यादा चाय पीना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? आइए जानते हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज से कि सर्दियों में चाय पीने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं।
आयुर्वेद चिकित्सक अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में चाय पीना स्वास्थ्य की नजरिए से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। सर्दियों में कई हर्बल चाय पीना फायदेमंद होता है, जैसे तुलसी की चाय, मसाला चाय और अदरक वाली कड़क चाय। लेकिन कैफीन वाली चाय का अधिक सेवन से बचना चाहिए। चाय की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह गले में जमा बलगम और खांसी जैसी समस्याओं से समय से राहत दिलाता है।
सर्दियों में मसाला चाय पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद अदरक, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं, सर्दी-जुकाम से बचाते हैं और इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं।
सर्दियों में हर्बल तुलसी चाय का सेवन बहुत लाभदायक है। यह इम्युनिटी को बढ़ाने, संक्रमण से बचाने और सांस संबंधी समस्याओं में राहत देने में मदद करती है।
अदरक की चाय पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और सूजन (Inflammation) को कम करती है।अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सर्दी-जुकाम, सिरदर्द और थकान जैसी दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं।
चाय का अधिक सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।इससे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनिद्रा, घबराहट, सिरदर्द और पेट की जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।इसलिए, दिन में 2-3 कप से अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए और कोशिश करें कि इसे भोजन के तुरंत बाद न पिएं।
