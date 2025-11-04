Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

Tea In Winter: सर्दियों के मौसम में चाय का सेवन बढ़ जाता है। ठंडी सुबह की शुरुआत गर्म चाय की प्याली से करना मानो एक आदत बन जाती है। ठंडे और सुस्त मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है, हर चुस्की सुकून और गर्माहट का एहसास दिलाती है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमित मात्रा से ज्यादा चाय पीना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? आइए जानते हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज से कि सर्दियों में चाय पीने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं।