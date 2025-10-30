Carrot In Winter Diet: क्यों कहते हैं गाजर को सर्दी की पॉवरफुल सब्जी

Carrot In Winter Diet: सर्दियों के आते ही बाजार में रंग-बिरंगी सब्जियां नजर आने लगती हैं, जिनमें गाजर सबसे खास होती है। यह न केवल स्वाद में मीठी और रसदार होती है, बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है। सर्दियों में ठंड के कारण खान-पान में बदलाव करना जरूरी हो जाता है, और ऐसे में गाजर की सब्जी का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में गाजर की सब्जी क्यों खास है और इसके सेवन के क्या-क्या लाभ हैं