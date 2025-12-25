Rum Cake : रम केक खाने से सेहत पर बुरा असर होगा, बच्चों को खिलाए या नहीं? डॉक्टर से जानिए

कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा कहते हैं, रम केक में रम की मात्रा अधिक होने पर ये खतरनाक हो सकता है। पर, इसमें रम का प्रयोग सिर्फ अरोमा (महक) के लिए यूज किया जाता है। ये मात्रा बेहद कम होती है। हां, अगर किसी रम केक में मात्रा अधिक है तो उसे खाने से बचें या केक को रम में डूबा कर खाने से बचना चाहिए। हालांकि, बाजार में मिलने वाले रम केक तो बिना रम के ही मिलते हैं। ऐसे में बहुत घबराने वाली बात नहीं है।