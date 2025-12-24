24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डाइट फिटनेस

New Potato : नया आलू डायबिटीज मरीज खाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

New Potatoes for Diabetics : वैसे तो आलू शुगर मरीज के लिए सही नहीं बताया जाता है। पर, क्या नया आलू भी उतना ही नुकसानदेह होता है? इस बात को हम डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक), डॉ. मनोज जांगिड़ (न्यूट्रिशनिस्ट) से जानेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

image

Dr. Arjun Raj & Dr. Manoj Jangid

Dec 24, 2025

new potatoes for diabetics, How to cook potatoes for diabetics, how to boiled potato for sugar patient, Doctor and Nutritionist Tips for Diabetic Patient,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

New Potatoes for Diabetics : नया आलू का सीजन आ चुका है। अगर आप आलू खाने के शौकीन हैं और डायबिटीज के मरीज हैं तो नया आलू आपके दिमाग में सवाल खड़ा करता है कि ये खाएं या नहीं, कहीं इससे शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा…। इस डर को दूर करने के लिए हमने एक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से बातचीत की।

नया आलू और डायबिटीज मरीज का डर!

आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज कहते हैं कि नया हो या पुराना आलू, डायबिटीज मरीज के लिए दोनों ही पूरी तरह सही नहीं हैं। हां, अगर आप खाना चाहते हैं तो इसके सेवन करने का तरीका आपको जानना होगा। तब जाकर आप इसे खाकर अपना शुगर बढ़ने से रोक पाएंगे।

नया आलू और पुराना आलू के पोषक तत्व

चलिए, एक नजर में नए और पुराने आलू के पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। इससे आपको दोनों प्रकार के आलू के बीच चुनाव करने में आसानी होगी। साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सा आलू खाना सही हो सकता है-

पोषक तत्वनया आलूपुराना आलू
कैलोरी70-75 kcal85-95 kcal
कार्बोहाइड्रेट15-17g20-22g
स्टार्चगुड स्टार्चबैड स्टार्च
विटामिन Cअधिककम
फाइबरअधिककम
शुगरअधिककम


अगर आप नए और पुराने आलू को कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, विटामिन C, फाइबर, शुगर की मात्रा के आधार पर देखते हैं तो नया आलू खाना अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।

शुगर के मरीज आलू को कैसे पकाएं | How to cook potatoes for diabetics

डॉ. मनोज जांगिड़ (न्यूट्रिशनिस्ट) ने बताया कि आलू को पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आलू खाने से फायदे अधिक और साइड इफेक्ट्स कम होंगे।

डायबिटीज के मरीज के लिए आलू खाने का नियम

डॉ. अर्जुन कहते हैं कि अगर आप शुगर के मरीज हैं। साथ ही आलू का स्वाद लेना चाहते हैं तो इन 3 नियमों का पालन जरूर करें। इस हिसाब से खाना सही हो सकता है और शुगर बढ़ने के चांसेज भी कम से कम रहते हैं-

1- ठंडा करके खाएं
2- प्रोटीन के साथ करें पेयर
3- सिरका या नींबू मिलाकर खाना सही

इस बात को आप और भी बेहतर व स्पष्ट तरीके से समझने के लिए पत्रिका स्पेशल (Patrika Special) सेक्शन में प्रकाशित स्टोरी "नया आलू Vs पुराना आलू" को पढ़िए।

ये भी पढ़ें

Milk and Heart Attack Risk : दूध पीने से हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारी? वैज्ञानिकों ने शोध में क्या पाया
स्वास्थ्य
milk and heart attack, milk and heart attack risk, CVD, Heart Disease Risk, Milk Side Effects,

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

24 Dec 2025 01:52 pm

Hindi News / Health / Diet Fitness / New Potato : नया आलू डायबिटीज मरीज खाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

बड़ी खबरें

View All

डाइट फिटनेस

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

फैट कम करना है आसान, जानिए वजन घटाने के लिए प्रतिदिन कितने अंजीर खाएं?

Figs for Fat Loss, Weight Loss Superfood, Daily Anjeer Benefits,
लाइफस्टाइल

Milk and Heart Attack Risk : दूध पीने से हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारी? वैज्ञानिकों ने शोध में क्या पाया

milk and heart attack, milk and heart attack risk, CVD, Heart Disease Risk, Milk Side Effects,
स्वास्थ्य

ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है? अंजीर के ये फायदे जानकर चौंक जाएंगे

Natural Remedies for Diabetes, डायबिटीज डाइट टिप्स, Blood Sugar Control Naturally, Anjeer Benefits in Diabetes,
लाइफस्टाइल

Yog Asanas For Joint Pain: घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो सर्दियों में जरूर अपनाएं ये योग पोज

Knee Pain Yoga Exercises, Yoga for Arthritis Pain, Joint Pain Home Remedies,
लाइफस्टाइल

नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, इन चीजों से पाती हैं परफेक्ट बॉडी बैलेंस

Bollywood Actress Diet Plan, Vegetarian Diet for Fitness, Healthy Eating Habits, Slim and Fit Body Secrets,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.