New Potato : नया आलू डायबिटीज मरीज खाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

New Potatoes for Diabetics : नया आलू का सीजन आ चुका है। अगर आप आलू खाने के शौकीन हैं और डायबिटीज के मरीज हैं तो नया आलू आपके दिमाग में सवाल खड़ा करता है कि ये खाएं या नहीं, कहीं इससे शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा…। इस डर को दूर करने के लिए हमने एक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से बातचीत की।
आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज कहते हैं कि नया हो या पुराना आलू, डायबिटीज मरीज के लिए दोनों ही पूरी तरह सही नहीं हैं। हां, अगर आप खाना चाहते हैं तो इसके सेवन करने का तरीका आपको जानना होगा। तब जाकर आप इसे खाकर अपना शुगर बढ़ने से रोक पाएंगे।
चलिए, एक नजर में नए और पुराने आलू के पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। इससे आपको दोनों प्रकार के आलू के बीच चुनाव करने में आसानी होगी। साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सा आलू खाना सही हो सकता है-
|पोषक तत्व
|नया आलू
|पुराना आलू
|कैलोरी
|70-75 kcal
|85-95 kcal
|कार्बोहाइड्रेट
|15-17g
|20-22g
|स्टार्च
|गुड स्टार्च
|बैड स्टार्च
|विटामिन C
|अधिक
|कम
|फाइबर
|अधिक
|कम
|शुगर
|अधिक
|कम
अगर आप नए और पुराने आलू को कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, विटामिन C, फाइबर, शुगर की मात्रा के आधार पर देखते हैं तो नया आलू खाना अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।
डॉ. मनोज जांगिड़ (न्यूट्रिशनिस्ट) ने बताया कि आलू को पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आलू खाने से फायदे अधिक और साइड इफेक्ट्स कम होंगे।
डॉ. अर्जुन कहते हैं कि अगर आप शुगर के मरीज हैं। साथ ही आलू का स्वाद लेना चाहते हैं तो इन 3 नियमों का पालन जरूर करें। इस हिसाब से खाना सही हो सकता है और शुगर बढ़ने के चांसेज भी कम से कम रहते हैं-
1- ठंडा करके खाएं
2- प्रोटीन के साथ करें पेयर
3- सिरका या नींबू मिलाकर खाना सही
इस बात को आप और भी बेहतर व स्पष्ट तरीके से समझने के लिए पत्रिका स्पेशल (Patrika Special) सेक्शन में प्रकाशित स्टोरी "नया आलू Vs पुराना आलू" को पढ़िए।
