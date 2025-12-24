New Potato : नया आलू डायबिटीज मरीज खाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

New Potatoes for Diabetics : नया आलू का सीजन आ चुका है। अगर आप आलू खाने के शौकीन हैं और डायबिटीज के मरीज हैं तो नया आलू आपके दिमाग में सवाल खड़ा करता है कि ये खाएं या नहीं, कहीं इससे शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा…। इस डर को दूर करने के लिए हमने एक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से बातचीत की।