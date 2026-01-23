Bajra Khane Ke Nuksan: हर मौसम, हर शरीर के लिए नहीं है बाजरा, जानिए इसके छिपे नुकसान

Bajra Khane Ke Nuksan: बाजरा आज के समय में सुपरफूड के तौर पर खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या यह हर किसी और हर मौसम के लिए सही है? पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद बाजरा कुछ लोगों के लिए परेशानी भी पैदा कर सकता है। खासतौर पर गलत समय, गलत मात्रा या गलत तरीके से सेवन करने पर इसके साइड इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं। पाचन से जुड़ी दिक्कतों से लेकर शरीर में गर्मी बढ़ने तक, बाजरा हर शरीर पर एक जैसा असर नहीं करता। ऐसे में इसे डाइट में शामिल करने से पहले इसके छिपे नुकसान जानना जरूरी है।