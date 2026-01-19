Can Diabetics Eat Bajra: डायबिटीज डाइट में बाजरा शामिल करें या बचें? जानें सेवन का सही तरीका

Millets for Blood Sugar Control|फोटो सोर्स- Chatgpt
Can Diabetics Eat Bajra: डायबिटीज में सही अनाज का चुनाव ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है क्या डायबिटीज के मरीज बाजरा खा सकते हैं? बाजरा (Pearl Millet) को देसी सुपरफूड माना जाता है, लेकिन क्या यह डायबिटीज डाइट के लिए सुरक्षित है या नुकसानदायक? इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर कंटेंट और सही सेवन का तरीका समझना जरूरी है। आइए जानते हैं कि डायबिटीज डाइट में बाजरा शामिल करना चाहिए या इससे बचना बेहतर है, और कैसे सही तरीके से सेवन करने पर यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर एक हेल्दी अनाज है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम (लगभग 50–55) माना जाता है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। इसमें मौजूद डायटरी फाइबर, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, विटामिन B-कॉम्प्लेक्स और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज में सेहत को सपोर्ट करते हैं। साथ ही, ग्लूटेन-फ्री होने के कारण बाजरा पचने में आसान होता है और सही मात्रा व सही तरीके से सेवन करने पर ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार साबित हो सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
