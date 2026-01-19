Can Diabetics Eat Bajra: डायबिटीज डाइट में बाजरा शामिल करें या बचें? जानें सेवन का सही तरीका

Can Diabetics Eat Bajra: डायबिटीज में सही अनाज का चुनाव ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है क्या डायबिटीज के मरीज बाजरा खा सकते हैं? बाजरा (Pearl Millet) को देसी सुपरफूड माना जाता है, लेकिन क्या यह डायबिटीज डाइट के लिए सुरक्षित है या नुकसानदायक? इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर कंटेंट और सही सेवन का तरीका समझना जरूरी है। आइए जानते हैं कि डायबिटीज डाइट में बाजरा शामिल करना चाहिए या इससे बचना बेहतर है, और कैसे सही तरीके से सेवन करने पर यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।