स्वास्थ्य

Millets in Diabetes : मधुमेह के मरीजों के लिए ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स सुरक्षित हैं? एक्सपर्ट से जानिए

Millets in Diabetes : डायबिटिज में अगर आप मिलेट्स (बाजरा, रागी आदि) खाने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में डॉ. मेधावी गौतम, सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए।

भारत

Dr. Medhavi Gautam

Aug 29, 2025

Millets in Diabetes, Millets use in Diabetes, clinical nutritionist, diabetes me millets khaye ya nahi,
Millets use in Diabetes | फोटो सोर्स- पत्रिका

Millets in Diabetes : डायबिटिज में अगर आप मिलेट्स (बाजरा, रागी आदि) खाने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में एक्सपर्ट से जान लें। इसको लेकर डॉ. मेधावी गौतम, सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है। डॉ. मेधावी को क्लिनिकल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। ये इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन (राजस्थान चैप्टर) की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1000 से अधिक लेक्चर में आमंत्रित किया गया है। आपको पोषण और आहार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

साथ ही डायबिटिज के अलावा पाठकों के अन्य जरूरी सवालों पर भी डॉ. मेधावी ने जवाब दिए हैं जिसको आप वीडियो में देख-सुन सकते हैं-

  1. मेरी उम्र 65 वर्ष है और क्या इस उम्र में मैं बाजरा और अन्य मिलेट्स रोज खाए जा सकते हैं? हमें किस रूप में खाना बेहतर रहेगा?- रामकिशन जी




  2. मैं एक गृहिणी हूं और घर का काम करती हूं, मुझे जानना है कि महिलाओं के लिए कौन से मिलेट्स सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं और इन्हें किस तरह से आहार में शामिल करना चाहिए?- सुनीता जी




  3. क्या मधुमेह के मरीजों के लिए भी ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स सुरक्षित हैं? किस मात्रा में लेने चाहिए?- मोहन लाल




  4. मेरे छोटे बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते और उनमें कुपोषण की समस्या है। ऐसे में क्या मिलेट्स से उनके शरीर की कमी पूरी की जा सकती है? किस रूप में देना सही रहेगा?- कविता




  5. क्या बुजुर्गों के लिए गेहूं-चावल की जगह मिलेट्स को रोजाना खाना पाचन और सेहत के लिए बेहतर है?- श्यामसुंदर जी




  6. मेरी उम्र 60 वर्ष है और मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। कैल्शियम के अलावा और कौन-से पोषक तत्व लेने चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत हों?- विमला देवी




  7. क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है या संतुलित भोजन ही पर्याप्त है?- तारक गांधी




  8. गर्भावस्था के दौरान मुझे कौन-से विशेष पोषक तत्व लेने चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो?- अदिति तांबी




  9. क्या रोज दूध पीना जरूरी है या हम इसे किसी अन्य पोषण तत्व से भी पूरा कर सकते हैं?- मोहन लाल

