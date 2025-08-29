Millets in Diabetes : मधुमेह के मरीजों के लिए ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स सुरक्षित हैं? एक्सपर्ट से जानिए

Millets in Diabetes : डायबिटिज में अगर आप मिलेट्स (बाजरा, रागी आदि) खाने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में एक्सपर्ट से जान लें। इसको लेकर डॉ. मेधावी गौतम, सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है। डॉ. मेधावी को क्लिनिकल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। ये इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन (राजस्थान चैप्टर) की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1000 से अधिक लेक्चर में आमंत्रित किया गया है। आपको पोषण और आहार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।