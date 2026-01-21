21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Ragi Khane Ke Fayde: वजन कम और हड्डियां मजबूत, इन 6 तरह के लोग जिन्हें रागी खाने से मिलते हैं खास फायदे

Ragi Khane Ke Fayde: आजकल लोग फिर से देसी अनाज की ओर लौट रहे हैं, जिसमें रागी (नाचनी) भी शामिल है, जो सेहत के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं।बिना ज्यादा प्रोसेस्ड खाने के, रागी आपकी डाइट में शामिल करना सेहत सुधारने का बेहतरीन तरीका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 21, 2026

Ragi diet tips, Ragi calcium benefits, Ragi for bone health,

Ragi Benefits For health|फोटो सोर्स – Chatgpt

Ragi Khane Ke Fayde: रागी एक देसी सुपरफूड है, जिसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी जाना जाता है। यह वजन कम करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। खास बात यह है कि कुछ लोग इसके सेवन से और भी ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। पुराने समय से ही रागी को ताकत और पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है। खास बात यह है कि यह ग्लूटन-फ्री, हल्का और आसानी से पचने वाला होता है।आइए जानते हैं उन 6 तरह के लोगों के बारे में, जिन्हें रागी खाने से सबसे अधिक लाभ मिलता है और इसे कैसे अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है।

Finger Millet Benefits: रागी क्या है और क्यों है खास?

रागी एक पौष्टिक मोटा अनाज है, जिसमें फाइबर, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि यह न सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, बल्कि हड्डियों और खून की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

रागी की पोषण शक्ति (100 ग्राम में)

  • ऊर्जा: लगभग 336 कैलोरी
  • प्रोटीन: 7 ग्राम
  • फाइबर: 11 ग्राम
  • कैल्शियम: 340+ मिलीग्राम
  • आयरन: करीब 4 मिलीग्राम
  • फैट: बहुत कम

Ragi Benefits: रागी खाने के 6 जबरदस्त फायदे

वजन घटाने में मददगार

रागी में मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है।

हड्डियों को बनाता है मजबूत

कैल्शियम से भरपूर रागी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद है। यह हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक

रागी धीरे-धीरे शुगर रिलीज करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक सुरक्षित अनाज माना जाता है।

पाचन को रखे दुरुस्त

कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में रागी काफी राहत देता है।

खून की कमी में फायदेमंद

आयरन की अच्छी मात्रा होने के कारण यह एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार है।

दिल की सेहत के लिए अच्छा

नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है।

क्या रात में रागी खाना सही है?

हां, लेकिन सीमित मात्रा में। रात को हल्का रागी दलिया या रागी जावा खाने से पेट भरा रहता है और नींद भी अच्छी आती है। बस ध्यान रखें कि इसे सोने से 2–3 घंटे पहले खाएं, ताकि पाचन सही रहे।

रागी को डाइट में कैसे शामिल करें?

  • रागी जावा या दलिया – सुबह या शाम के लिए हल्का और पौष्टिक
  • रागी रोटी या डोसा – रोज की रोटी का हेल्दी विकल्प
  • रागी माल्ट ड्रिंक – बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद
  • रागी लड्डू – गुड़ और मेवों के साथ हेल्दी मिठाई
  • रागी से बने बेक्ड स्नैक्स – कुकीज या क्रैकर्स में हेल्दी ट्विस्ट
  • मिक्स्ड ग्रेन मील – चावल या दूसरे मिलेट्स के साथ मिलाकर

ये भी पढ़ें

Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम
लाइफस्टाइल
Millets Khane Ke Fayde, Bajra Roti Benefits, Uric Acid Control Diet,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

21 Jan 2026 01:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Ragi Khane Ke Fayde: वजन कम और हड्डियां मजबूत, इन 6 तरह के लोग जिन्हें रागी खाने से मिलते हैं खास फायदे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Indian Army Viral Video: ‘ले बेटा’ बोलते ही गूंजा जोश, किरिस के गाने पर सेना की दमदार परेड रिहर्सल, कप्तान का डायलॉग हुआ वायरल

indian Army trending video, Indian soldiers viral clip, Army rehearsal video,
लाइफस्टाइल

प्रोटीन के लिए मीट जरूरी नहीं! शाहिद कपूर की तरह दालों और हरी सब्जियों से पाएं भरपूर एनर्जी

Shahid Kapoor Fitness Secret, Shahid Kapoor Fitness tips, Shahid Kapoor Vegetarian Diet
लाइफस्टाइल

Kareena Kapoor Diet: ना महंगी, ना विदेशी, करीना कपूर की सुपरफूड लिस्ट में लौकी, जानिए क्यों है गट हेल्थ हीरो

Kareena Kapoor diet secrets, Lauki soup benefits for digestion,
लाइफस्टाइल

Flaxseed Rice Flour for Skin: नो केमिकल, फुल ग्लो, घर पर बनाएं कोरियन एंटी-एजिंग मास्क, फाइन लाइंस होंगी कम

अलसी और चावल के आटे का फेस पैक, Rice Flour Face Pack for Glowing Skin, Flaxseed Gel for Skin,
लाइफस्टाइल

भूख लगते ही गुस्सा होना एक मेडिकल कंडीशन है, जानिए इसे कैसे कंट्रोल करें

Stress hormones and hunger, Tips to control anger, गुस्सा कंट्रोल करने के उपाय
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.