20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Diabetic Skin Issues: चेहरे पर पिंपल्स और खुजली को नॉर्मल न समझें, ये हो सकता है डायबिटीज का असर! आज ही करें ये 7 आसान काम

Diabetic Skin Issues: जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक हाई रहता है, तो इसका सीधा असर त्वचा की सेहत पर पड़ता है। हाई ब्लड शुगर त्वचा को ड्राई बना देती है, पसीने और ऑयल ग्लैंड्स के काम में गड़बड़ी पैदा करती है और शरीर की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता को कमजोर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 20, 2026

Diabetic Skin Care, Diabetes Skin Care Tips, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के आसान उपाय,

Diabetes Prevention Tips|फोटो सोर्स – Chatgpt

Diabetic Skin Issues: जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक हाई रहता है, तो इसका सीधा असर त्वचा की सेहत पर पड़ता है। हाई ब्लड शुगर त्वचा को ड्राई बना देती है, पसीने और ऑयल ग्लैंड्स के काम में गड़बड़ी पैदा करती है और शरीर की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देती है। इसी वजह से पिंपल्स, फंगल-बैक्टीरियल इंफेक्शन और लगातार खुजली जैसी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, जो अक्सर हाई ब्लड शुगर का शुरुआती संकेत भी हो सकती हैं।

हाई ब्लड शुगर और त्वचा का गहरा रिश्ता

American Academy of Dermatology के अनुसार, जब लंबे समय तक ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो इसका असर नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे त्वचा तक जरूरी पोषण और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसका नतीजा यह होता है कि त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, घाव देर से भरते हैं, बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं और खुजली, जलन व रेडनेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई मामलों में ये स्किन से जुड़े लक्षण डायबिटीज का पहला चेतावनी संकेत भी हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

डायबिटीज में दिखने वाली आम त्वचा समस्याएं

बैक्टीरियल इंफेक्शन

फोड़े-फुंसी, आंखों की पलकों पर सूजन, नाखूनों के आसपास दर्द और लालिमा। ये इंफेक्शन त्वचा को गर्म और सूजा हुआ बना देते हैं।

फंगल इंफेक्शन

दाद या यीस्ट इंफेक्शन, खासकर त्वचा की सिलवटों में। इनमें खुजली, फफोले और सफेद या लाल चकत्ते दिखाई देते हैं।

लगातार खुजली

खासकर पैरों के निचले हिस्से में। इसका कारण ड्राय स्किन, खराब ब्लड सर्कुलेशन या छिपा हुआ इंफेक्शन हो सकता है।

एरप्टिव जैंथोमैटोसिस

त्वचा पर छोटे-छोटे पीले दाने, जिनके चारों ओर लाल घेरा होता है। यह अनियंत्रित शुगर और हाई ट्राइग्लिसराइड्स का संकेत हो सकता है।

इलाज के साथ जरूरी है सही स्किन केयर

इंफेक्शन की स्थिति में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं और एंटीबायोटिक्स जरूरी होती हैं। लेकिन साथ ही रोजमर्रा की स्किन केयर और लाइफस्टाइल भी उतनी ही अहम है।

डायबिटीज में त्वचा को कैसे रखें हेल्दी

  • बहुत ज्यादा गर्म पानी से न नहाएं।
  • त्वचा को रोज हल्के, खुशबू रहित मॉइस्चराइजर से नम रखें।
  • माइल्ड साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करें।
  • खुजली या दानों को खरोंचने से बचें।
  • छोटे कट या घाव को तुरंत साबुन-पानी से साफ करें और एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं।
  • फेमिनिन हाइजीन स्प्रे या हार्श प्रोडक्ट्स से दूरी रखें।
  • अगर कोई समस्या बार-बार हो रही है, तो खुद इलाज न करें, डॉक्टर से सलाह लें।

कंट्रोल में रखें ब्लड शुगर

  • खूबसूरत और हेल्दी त्वचा का सबसे बड़ा राज है संतुलित ब्लड शुगर।
  • रोज हल्का व्यायाम करें।
  • हेल्दी डाइट अपनाएं।
  • वजन कंट्रोल में रखें।
  • नियमित हेल्थ चेकअप कराएं।

ये भी पढ़ें

Healthy Kidneys Secret: ठंड में मिलने वाली गोभी समेत ये 4 फल और सब्जियां किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में करती हैं मदद
लाइफस्टाइल
Healthy Kidneys Secret, Kidney Detox Foods, Kidney Care Tips, Healthy Lifestyle,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 02:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Diabetic Skin Issues: चेहरे पर पिंपल्स और खुजली को नॉर्मल न समझें, ये हो सकता है डायबिटीज का असर! आज ही करें ये 7 आसान काम

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Healthy Brain Tips: 90 पार, फिर भी दिमाग कंप्यूटर जैसी रफ्तार में, जानिए Warren Buffett का माइंड-फिटनेस फॉर्मूला

habits for sharp memory, brain fitness at old age, mind workout tips, cognitive fitness routine,
लाइफस्टाइल

ब्लड़ प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी, जानें बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम करने का असली वैज्ञानिक तरीका

Garlic For High BP, garlic good for high bp, garlic for high blood pressure how to use
लाइफस्टाइल

तिरंगा, अशोक चक्र और कमल के फूलों वाले ये डिजाइन आपके हाथों में लगा देंगे चार चांद

Nail art, nail art designs, Republic Day 2026 Nail Art Ideas
लाइफस्टाइल

Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम

Millets Khane Ke Fayde, Bajra Roti Benefits, Uric Acid Control Diet,
लाइफस्टाइल

बुढ़ापा कोसों दूर, फिटनेस भरपूर, 73 साल के इस शख्स ने बताया कैसे रखें खुद को उम्र भर फिट

fitness tips for daily routine, fitness tips for men, fitness tips in hindi, 73 साल के बुजुर्ग की फिटनेस
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.