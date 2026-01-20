Diabetic Skin Issues: चेहरे पर पिंपल्स और खुजली को नॉर्मल न समझें, ये हो सकता है डायबिटीज का असर! आज ही करें ये 7 आसान काम

American Academy of Dermatology के अनुसार, जब लंबे समय तक ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो इसका असर नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे त्वचा तक जरूरी पोषण और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसका नतीजा यह होता है कि त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, घाव देर से भरते हैं, बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं और खुजली, जलन व रेडनेस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई मामलों में ये स्किन से जुड़े लक्षण डायबिटीज का पहला चेतावनी संकेत भी हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।