2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Healthy Kidneys Secret: ठंड में मिलने वाली गोभी समेत ये 4 फल और सब्जियां किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में करती हैं मदद

Health Kidneys Secret: किडनी हमारे शरीर की एक अहम मशीन है, जो खून को साफ कर टॉक्सिन्स और फालतू पानी बाहर निकालती है। सही खानपान अपनाकर हम किडनी का काम आसान बना सकते हैं और पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 02, 2026

Healthy Kidneys Secret, Kidney Detox Foods, Kidney Care Tips, Healthy Lifestyle,

Kidney Health Boost|फोटो सोर्स- Gemini

Health Kidneys Secret: किडनी हमारे शरीर का नेचुरल फिल्टर होती है, जो खून से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। ठंड के मौसम में मिलने वाली कुछ मौसमी सब्जियां और फल, खासतौर पर गोभी, किडनी के इस काम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही मात्रा में इन चीज़ों को डाइट में शामिल करने से किडनी पर दबाव कम होता है और शरीर अंदर से ज्यादा साफ और हेल्दी महसूस करता है। यही वजह है कि सर्दियों के ये 4 फल और सब्जियां किडनी की सेहत के लिए खास मानी जाती हैं।

गोभी (Cauliflower)

कई हरी सब्जियां सेहतमंद होती हैं, लेकिन उनमें पोटैशियम ज्यादा हो सकता है। गोभी इस मामले में अलग है यह फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, लेकिन पोटैशियम कम होता है।यह लीवर के काम को भी सपोर्ट करती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स का बोझ कम होता है और किडनी को राहत मिलती है। भाप में पकी या हल्की भुनी गोभी सबसे बेहतर रहती है।

 लौकी (Bottle Gourd)

लौकी को अक्सर हल्के खाने की सब्जी माना जाता है, लेकिन किडनी के लिए यह काफी फायदेमंद है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है और किडनी को वेस्ट बाहर निकालने में आसानी होती है।लौकी का जूस या हल्की सब्जी दोनों ही रूपों में यह किडनी पर ज्यादा दबाव डाले बिना धीरे-धीरे शरीर को साफ करने में मदद करती है।

 लहसुन (Garlic)

लहसुन सीधे किडनी को नहीं, बल्कि उन कारणों को कंट्रोल करता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सूजन कम करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है।इसके अलावा, लहसुन खाने से नमक कम डालने की जरूरत पड़ती है, और कम नमक का मतलब किडनी पर कम बोझ। कच्चा या हल्का पका लहसुन ज्यादा फायदेमंद होता है।

सेब (Apples)

सेब किडनी की मदद पेट के रास्ते करता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में गंदगी को बांधकर बाहर निकाल देता है, जिससे किडनी को कम मेहनत करनी पड़ती है।सेब ब्लड शुगर को भी संतुलित रखने में मदद करता है, जो किडनी की बारीक नसों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। सेब को छिलके के साथ खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है।

धनिया के बीज (Coriander Seeds)

धनिया के बीज शरीर में जमा अतिरिक्त सोडियम और पानी को बाहर निकालने में सहायक हो सकते हैं। इससे सूजन कम होती है और किडनी पर दबाव घटता है।रात में धनिया के बीज पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीना एक पुरानी आदत है, जो हल्के और सुरक्षित तरीके से शरीर को सपोर्ट करती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Good Habits For Kidney: किडनी खराब न हो जाए इसके पहले जान लें ये 5 जरूरी आदतें
लाइफस्टाइल
Good Habits For Kidney

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Jan 2026 09:57 pm

Published on:

02 Jan 2026 09:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Kidneys Secret: ठंड में मिलने वाली गोभी समेत ये 4 फल और सब्जियां किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में करती हैं मदद

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

दही से लेकर आंवला तक, थायरॉइड के मरीजों के लिए असरदार हैं ये 5 फूड्स

Thyroid superfoods, Healthy diet for thyroid, Natural thyroid control foods
लाइफस्टाइल

यूरोप नहीं जाना? इस भारतीय हिल स्टेशन में मिलेगा इटली वाला फील

Italy jaisa hill station in Maharashtra, Lavasa city Maharashtra tourism,
लाइफस्टाइल

साड़ी हो या डेनिम, ये ट्रेंडी वेस्ट चेन्स आपके साधारण लुक को भी बना देंगी 'सुपर क्लासी'।

Trendy 2026 waist chains, Stylish waist chain collection, Bold Metal Concho belt
लाइफस्टाइल

Celebrity Favorite Foods: अगर कैलोरी की चिंता न होती, तो ये सितारे दिन-रात क्या खाते ये फूड्स? जानिए आपके चहेते स्टार्स के ‘दिल के करीब’ वाले पकवान

Celebrities eating habits, Stars food choices, Bollywood diet secrets,
लाइफस्टाइल

चिकन धोते समय नींबू-नमक क्यों जरूरी? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Chicken health benefits, Kitchen hygiene tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.