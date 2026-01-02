Healthy Kidneys Secret: ठंड में मिलने वाली गोभी समेत ये 4 फल और सब्जियां किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में करती हैं मदद

Kidney Health Boost|फोटो सोर्स- Gemini
Health Kidneys Secret: किडनी हमारे शरीर का नेचुरल फिल्टर होती है, जो खून से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। ठंड के मौसम में मिलने वाली कुछ मौसमी सब्जियां और फल, खासतौर पर गोभी, किडनी के इस काम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सही मात्रा में इन चीज़ों को डाइट में शामिल करने से किडनी पर दबाव कम होता है और शरीर अंदर से ज्यादा साफ और हेल्दी महसूस करता है। यही वजह है कि सर्दियों के ये 4 फल और सब्जियां किडनी की सेहत के लिए खास मानी जाती हैं।
कई हरी सब्जियां सेहतमंद होती हैं, लेकिन उनमें पोटैशियम ज्यादा हो सकता है। गोभी इस मामले में अलग है यह फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, लेकिन पोटैशियम कम होता है।यह लीवर के काम को भी सपोर्ट करती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स का बोझ कम होता है और किडनी को राहत मिलती है। भाप में पकी या हल्की भुनी गोभी सबसे बेहतर रहती है।
लौकी को अक्सर हल्के खाने की सब्जी माना जाता है, लेकिन किडनी के लिए यह काफी फायदेमंद है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है और किडनी को वेस्ट बाहर निकालने में आसानी होती है।लौकी का जूस या हल्की सब्जी दोनों ही रूपों में यह किडनी पर ज्यादा दबाव डाले बिना धीरे-धीरे शरीर को साफ करने में मदद करती है।
लहसुन सीधे किडनी को नहीं, बल्कि उन कारणों को कंट्रोल करता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सूजन कम करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है।इसके अलावा, लहसुन खाने से नमक कम डालने की जरूरत पड़ती है, और कम नमक का मतलब किडनी पर कम बोझ। कच्चा या हल्का पका लहसुन ज्यादा फायदेमंद होता है।
सेब किडनी की मदद पेट के रास्ते करता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र में गंदगी को बांधकर बाहर निकाल देता है, जिससे किडनी को कम मेहनत करनी पड़ती है।सेब ब्लड शुगर को भी संतुलित रखने में मदद करता है, जो किडनी की बारीक नसों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। सेब को छिलके के साथ खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है।
धनिया के बीज शरीर में जमा अतिरिक्त सोडियम और पानी को बाहर निकालने में सहायक हो सकते हैं। इससे सूजन कम होती है और किडनी पर दबाव घटता है।रात में धनिया के बीज पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीना एक पुरानी आदत है, जो हल्के और सुरक्षित तरीके से शरीर को सपोर्ट करती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य