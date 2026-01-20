Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम

हालांकि बाजरा सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता नुकसान पहुंचा सकती है। जरूरत से ज्यादा बाजरा खाने से गैस या पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, नियमित हल्का-फुल्का व्यायाम करें और प्रोसेस्ड व ज्यादा तले-भुने खाने से दूरी बनाए रखें।बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर यूरिक एसिड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और बाजरे की रोटी इसमें एक असरदार और देसी विकल्प साबित हो सकती है।