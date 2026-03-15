LPG Shortage: गैस खत्म और इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक? ₹50 से कम के इस देसी जुगाड़ से गैस से भी कम दाम में बनाएं खाना

LPG Shortage: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से गैस की भारी किल्लत हो रही है। गैस की सप्लाई रुकने की वजह से मार्केट में गैस के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे परेशान होकर लोग इंडक्शन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुकानों पर वे भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। ऐसे में लोगों को खाना बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर शहरों में रहने वालों को क्योंकि वहां चूल्हे पर खाना बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में यूट्यूब चैनल 'Science and Fun' के मशहूर आशु सर ने खाना बनाने के लिए एक ऐसा कमाल का जुगाड़ खोजा है, जिसे देख लोग कमेंट्स में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कमाल की बात तो यह है कि इस जुगाड़ को बनाने में ₹50 से भी कम का खर्च आएगा। आइए जानते हैं कि अगर आपका गैस खत्म हो गया है और इंडक्शन भी नहीं मिल रहा, तो आप इस वायरल वीडियो के जुगाड़ से कैसे खाना बना सकते हैं।