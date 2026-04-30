Rare Pregnancy : दो पुरुषों से एक साथ महिला हुई प्रेग्नेंट; जुड़वां बच्चे भी हुए, हैरान करने वाला मामला आया सामने

लैब के निदेशक प्रोफेसर विलियम उसाक्वेन (William Usaquen) के अनुसार, उन्होंने डीएनए के 15 से 22 बिंदुओं (माइक्रोसैटेलाइट्स) की एक-एक करके जांच की। पॉलीओव्यूलेशन (एक ही मासिक चक्र में दो या दो से अधिक अंडों का निकलना) होने पर, यदि महिला बहुत कम समय के भीतर दो अलग-अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो दोनों अंडों के अलग-अलग पिता के स्पर्म से फर्टिलाइज होने की संभावना बन जाती है।