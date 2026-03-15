शरीर की गर्मी से हैं परेशान? आजमाएं ये 5 आसान उपाय, भीषण गर्मी में भी बॉडी रहेगी कूल-कूल

How To Reduce Body Heat: देश के लगभग सभी राज्यों में सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और गर्मियों ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते कुछ लोगों का अभी से बुरा हाल हो गया है। दरअसल, तेज धूप और गर्म हवाओं से तो लगभग अभी सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, उन्हें इससे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभी तो गर्मियों की शुरुआत है और आने वाले दिनों में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, आज के इस लेख में हम शरीर की गर्मी को कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं वे कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी (Body Heat) को कम किया जा सकता है।