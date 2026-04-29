क्या वाकई होती है ‘सात्विक मछली’? मनोज तिवारी के वायरल वीडियो के बाद जानें, वेज और नॉन-वेज मछली के बीच का अंतर



इंसानों की तरह ही मछलियां भी अपनी डाइट के आधार पर बंटी होती हैं। कुछ मछलियां पूरी तरह से शाकाहारी (Herbivores) होती हैं, जो केवल पौधे और सब्जियां ही खाती हैं। इनमें पैकस (Pacus), सिल्वर डॉलर्स, फैरोवैलास और मॉलीज प्रमुख हैं। वहीं, कैटफिश जैसी मछलियां मिली-जुली डाइट लेना पसंद करती हैं, जिनमें सब्जियां भी शामिल होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग मांसाहार के शौकीन हैं, उन्हें अक्सर मांसाहारी मछलियों का स्वाद और खुशबू अधिक पसंद आती है। दूसरी ओर, शाकाहारी मछलियों को पालना सस्ता पड़ता है क्योंकि उनकी फूड चेन छोटी होती है और पालन-पोषण में खर्च कम आता है। यही कारण है कि मछली पालन करने वाले लोग अक्सर शाकाहारी प्रजातियों को पालना अधिक पसंद करते हैं।