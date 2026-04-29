सावधान! घर की बनी रोटी खाने से भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये बड़ी गलती?

Kitchen Hygiene Tips: आज के समय में बढ़ती जागरूकता की वजह से ज्यादातर लोग जानते हैं कि फिट बने रहने के लिए खाने की क्वालिटी के साथ-साथ किचन की सफाई भी बहुत जरूरी है। इसलिए लोग अपना किचन रोजाना अच्छे से साफ करते हैं। लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजाना सफाई के बाद भी कुछ लोग अनजाने में एक ऐसी गलती करते हैं, जिस पर अगर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। आज के इस लेख में आइए किचन में की जा रही इसी अनजानी गलती के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे आपको जल्द से जल्द सही करना चाहिए।