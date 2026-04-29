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सावधान! घर की बनी रोटी खाने से भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये बड़ी गलती?

How To Clean Wooden Rolling Pin: ज्यादातर लोग किचन की बाकी चीजों की तो रोजाना सफाई कर लेते हैं, लेकिन बेलन को अच्छी तरह से साफ करना अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सच तो यह है कि लकड़ी के बेलन में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनमें फफूंद और नमी जमा हो जाती है। जब आप इसे बिना साफ किए रोटियां बेलते हैं, तो ये बैक्टीरिया रोटी में मिल जाते हैं और यही फूड पॉइजनिंग का बड़ा कारण बनते हैं। आइए, जानते हैं कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 29, 2026

Kitchen Hygiene Tips

Kitchen Hygiene Tips | image credit gemini

Kitchen Hygiene Tips: आज के समय में बढ़ती जागरूकता की वजह से ज्यादातर लोग जानते हैं कि फिट बने रहने के लिए खाने की क्वालिटी के साथ-साथ किचन की सफाई भी बहुत जरूरी है। इसलिए लोग अपना किचन रोजाना अच्छे से साफ करते हैं। लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजाना सफाई के बाद भी कुछ लोग अनजाने में एक ऐसी गलती करते हैं, जिस पर अगर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। आज के इस लेख में आइए किचन में की जा रही इसी अनजानी गलती के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे आपको जल्द से जल्द सही करना चाहिए।

कहीं आपका बेलन भी तो नहीं है बीमारी की जड़? (Is Your Rolling Pin Making You Sick?)

आज के समय में ज्यादातर लोग किचन की बाकी चीजों की तो रोजाना सफाई कर लेते हैं, लेकिन बेलन को अच्छी तरह साफ करना अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में लकड़ी के बेलन में फफूंद (fungus) और नमी जमा हो जाती है, जो आंखों से तो दिखाई नहीं देती। जब आप इसे बिना साफ किए रोटियां बेलते हैं, तो ये छिपे हुए बैक्टीरिया आटे के जरिए रोटी में मिल जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का बड़ा कारण बन सकते हैं।

बैक्टीरिया वाले बेलन से बनी रोटी खाने के नुकसान (Risks of Using an Unclean Rolling Pin)


अगर बेलन के अंदर फफूंद या बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो वे दिखाई नहीं देते और रोटी बेलते समय सीधे आटे के संपर्क में आते हैं। ऐसे बेलन से बनी रोटी का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण पेट में संक्रमण, दर्द, उल्टी और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

बेलन को डीप क्लीन करने का तरीका (Deep Cleaning Method)


बेलन को पूरी तरह से साफ करने के लिए सबसे पहले इसे हल्का सा गीला करें और उस पर नमक डालकर अच्छे से रगड़ें। नमक एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है, जो लकड़ी के रेशों के अंदर दबी गंदगी और बैक्टीरिया को बाहर खींच लेता है। इसके बाद, बेलन को गैस की धीमी आंच पर रखें और धीरे-धीरे घुमाते हुए गरम करें। ध्यान रखें कि बेलन जलना नहीं चाहिए, बस इतना गरम हो जाए कि उसकी सारी नमी सूख जाए। अंत में, एक साफ सूखे सूती कपड़े से इसे अच्छी तरह पोंछ लें ताकि नमक के कण और बची हुई गंदगी पूरी तरह निकल जाए।

बेलन की सफाई से जुड़ी जरूरी टिप्स (Important Maintenance Tips)


बेलन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे कभी भी पानी में देर तक न भिगोएं, क्योंकि इससे लकड़ी फूल जाती है और उसमें बैक्टीरिया के छिपने की जगह और बड़ी हो जाती है। इसे धोने के बाद हमेशा सूखे कपड़े से पोंछकर खुली हवा में सुखाएं। इसके अलावा, महीने में एक बार बेलन पर थोड़ा सा खाने वाला तेल लगाकर उसे धूप में रखने से लकड़ी में दरारें नहीं आतीं और नमी अंदर नहीं जाती। अगर कभी बेलन पर बहुत ज्यादा काले धब्बे दिखाई दें या लकड़ी में गहरी दरारें पड़ जाएं, तो बेहतर है कि आप उसे बदल लें, क्योंकि पुराना और खराब बेलन सेहत के लिए बड़ा रिस्क बन सकता है।

बेलन की सफाई क्यों जरूरी है? (Why This Trick Works?)


जब आप बेलन को हल्का गर्म करते हैं, तो गर्मी नमी को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिससे बैक्टीरिया और फफूंद पनप ही नहीं पाते। यह छोटी सी आदत आपके बेलन को पूरी तरह हाइजीनिक बना देती है। इसके अलावा अगर आप लकड़ी की जगह स्टील या संगमरमर (marble) के बेलन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें सादे साबुन और पानी से धोकर सुखाना ही काफी होता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

29 Apr 2026 11:27 am

Published on:

29 Apr 2026 11:17 am

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