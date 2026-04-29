AC खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? रुकिए, इन 5 बातों को जाने बिना खरीदना पड़ सकता है भारी

Window vs Split AC Which is better: जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, मार्केट में AC की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब लोग AC खरीदने जाते हैं, तो सेल्समैन उन्हें वही मॉडल लेने की सलाह देते हैं जिनमें उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है। नतीजा यह होता है कि घर लाने के बाद पता चलता है कि वह AC न तो बजट में है और न ही जरूरत के हिसाब से सही है। ऐसे में अगर आप भी जल्द AC खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम विंडो (Window) या स्प्लिट (Split) AC में से क्या खरीदना बेहतर होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं।