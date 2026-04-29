जानें, 3-स्टार या 5-स्टार AC: कौन सा खरीदना है समझदारी और कौन सा पैसों की बर्बादी?

3 Star vs 5 Star AC: पहले एसी खरीदने जाते समय विंडो AC या स्प्लिट AC कौन सा खरीदें, लोग इसी कंफ्यूजन में रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे एसी के फीचर्स में बढ़ोतरी हुई है, तब से लोग 3-स्टार AC लें या 5-स्टार, इसको लेकर कंफ्यूज रहने लगे हैं क्योंकि भारत में BEE (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी) रेटिंग सिस्टम आ गया है। ऐसे में जब लोग एसी खरीदने जाते हैं तो कौन सा एसी उनके लिए बजट के साथ-साथ जरूरत के हिसाब से सही है, इसको लेकर वे कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी जल्द एसी खरीदने का सोच रहे हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम 3-स्टार AC और 5-स्टार AC में क्या फर्क है और इन दोनों में से क्या लेना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए सही एसी खरीद पाएंगे।