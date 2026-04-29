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Donald Trump Mother : मछुआरे की बेटी थी ट्रंप की मां, किंग चार्ल्स पर था क्रश, ऐसे बनी थीं अमेरिका की सशक्त महिला

Donald Trump Mother Love Story : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मां के क्रश के बारे में खुलासा किया है। जानिए ट्रंप की मां (Mary Anne MacLeod Trump) कौन थीं?

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भारत

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Ravi Gupta

Apr 29, 2026

Donald Trump Mother Secret Love story in Hindi

डोनाल्ड ट्रंप की फाइल फोटो | Credit- Donald Trump/Instagram

Donald Trump Mother Secret Love : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाएं कोई नहीं जानता। अब उन्होंने अपनी मां के सीक्रेट लव के बारे में बात की है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला का स्वागत ट्रंप ने किया। इस दौरान ट्रंप ने किंग चार्ल्स के सामने अपनी मां मैरी ऐनी मैकलॉड ट्रंप (Mary Anne MacLeod Trump) से जुड़ा सीक्रेट किस्सा सुनाया।

ट्रंप की मां और सीक्रेट लव स्टोरी

ट्रंप ने व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में किंग चार्ल्स की ओर देखते हुए अपनी मां का किस्सा सुनाया, “मेरी मां आपको देखकर कहती थीं, देखो डोनाल्ड, युवा चार्ल्स कितने अच्छे लगते हैं।”

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले कि मेरी मां को किंग चार्ल्स पर क्रश था।

कौन थीं डोनाल्ड ट्रंप की मां?

मैरी ऐनी मैकलॉड ट्रंप के बारे में मुख्य जानकारी:

श्रेणीजानकारी
ट्रंप की मां का नाममैरी ऐनी मैकलॉड ट्रंप
जन्म10 मई, 1912 (स्कॉटलैंड)
निधन7 अगस्त, 2000 (न्यूयॉर्क)
पतिफ्रेड ट्रंप
बेटेडोनाल्ड ट्रंप, फ्रेड जूनियर, रॉबर्ट
बेटियांमैरिएन, एलिजाबेथ
पहचानपरोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता

डोनाल्ड ट्रंप की मां, मैरी ऐनी मैकलॉड ट्रंप की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। वह एक साधारण परिवार से निकलकर न्यूयॉर्क के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक की मुखिया बनीं थीं।

ट्रंप से जुड़ा ये वीडियो भी देखिए

स्कॉटलैंड के एक गांव से न्यूयॉर्क तक का सफर

यह कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के एक दूरदराज द्वीप 'आइल ऑफ लुईस' (Isle of Lewis) के एक छोटे से गांव तोंग (Tong) में। 10 मई, 1912 को जन्मी मैरी ऐनी एक गरीब मछुआरे के परिवार की 10 संतानों में सबसे छोटी थीं।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्कॉटलैंड की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण मैरी ने बेहतर भविष्य के सपने देखने शुरू किए।

मात्र 18 साल की उम्र में, 1930 में मैरी अपनी जेब में केवल 50 डॉलर लेकर 'एसएस ट्रांसिल्वेनिया' नामक जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचीं। उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी और न ही कोई संपत्ति, बस एक सपना था। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू किया।

फ्रेड ट्रंप से मुलाकात, प्यार और शादी

1930 के दशक के मध्य में, एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात फ्रेड ट्रंप से हुई, जो उस समय रियल एस्टेट के उभरते हुए कारोबारी थे। दोनों में प्रेम हुआ और जनवरी 1936 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद मैरी एक साधारण अप्रवासी से न्यूयॉर्क की 'हाई सोसाइटी' का हिस्सा बन गईं।

ट्रंप के कितने भाई-बहन?

मैरी और फ्रेड के पांच बच्चे हुए, जिनमें से चौथे डोनाल्ड ट्रंप थे। मैरी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही अनुशासित लेकिन कला और चकाचौंध की शौकीन महिला थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब 'द आर्ट ऑफ द डील' में अपनी मां का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनमें "प्रदर्शन और भव्यता" (Showmanship) का गुण था। वह अक्सर टीवी पर एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक जैसे भव्य आयोजनों को देखना पसंद करती थीं।

ट्रंप की मां क्या करती थीं?

मैरी ऐनी मैकलॉड अपनी विशिष्ट हेयरस्टाइल और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने न्यूयॉर्क के कई अस्पतालों और स्कूलों को दान दिया और चैरिटी के काम किए। हालांकि वह अमेरिका की नागरिक बन गई थीं, लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलीं और अपनी मातृभाषा 'गेलिक' (Gaelic) भी बोलती थीं।

ट्रंप की मां का निधन

मैरी ऐनी का निधन 7 अगस्त, 2000 को 88 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क के 'क्वींस' में हुआ। उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही उनके पति फ्रेड ट्रंप का भी निधन हुआ था।

मैरी ऐनी एक अप्रवासी लड़की से अपनी कड़ी मेहनत के दम पर किस्मत बदली।

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Published on:

29 Apr 2026 10:41 am

Hindi News / Lifestyle News / Donald Trump Mother : मछुआरे की बेटी थी ट्रंप की मां, किंग चार्ल्स पर था क्रश, ऐसे बनी थीं अमेरिका की सशक्त महिला

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