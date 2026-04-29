Donald Trump Mother : मछुआरे की बेटी थी ट्रंप की मां, किंग चार्ल्स पर था क्रश, ऐसे बनी थीं अमेरिका की सशक्त महिला

मैरी और फ्रेड के पांच बच्चे हुए, जिनमें से चौथे डोनाल्ड ट्रंप थे। मैरी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही अनुशासित लेकिन कला और चकाचौंध की शौकीन महिला थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब 'द आर्ट ऑफ द डील' में अपनी मां का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनमें "प्रदर्शन और भव्यता" (Showmanship) का गुण था। वह अक्सर टीवी पर एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक जैसे भव्य आयोजनों को देखना पसंद करती थीं।