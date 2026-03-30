Trump Health News : ट्रंप का जवाब- “मैंने 3 बार कराई जांच…”, इस बीमारी को लेकर उठ रहे सवाल, क्या है ये?

ट्रंप ने गुरुवार को कहा, "मैं इकलौता राष्ट्रपति हूं जिसने संज्ञानात्मक परीक्षण दिया। मैंने इसे तीन बार दिया। असल में बहुत से लोगों के लिए यह बहुत कठिन परीक्षा है। यह एक आसान सवाल से शुरू होता है, और जब तक आप बीच में पहुंचते हैं तो यह कठिन हो जाता है और अंत तक पहुंचते-पहुंचते, बहुत कम लोग उन सवालों के जवाब दे पाते हैं। वे बहुत कठिन हो जाते हैं, गणितीय समीकरण और कई चीजें आती हैं। मैंने इसे तीन बार दिया और तीनों बार मैंने इसमें टॉप किया।"