आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली मकसद बता दिया, कहा- ‘हम ईरान का तेल ले लेंगे’

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि ईरान के करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। यह एक जटिल और जोखिम भरा मिशन होगा। अमेरिकी सेना को इस ऑपरेशन के दौरान ईरान की जमीन पर काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ट्रंप अमेरिकी सैनिकों पर होने वाले हमले और संभावित खतरों पर भी विचार कर रहे हैं।