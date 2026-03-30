Iran-Israel War: ईरान में इस्लामिक रीजिम के नेताओं के बीच मतभेद, IRGC के रुख से राष्ट्रपति पेजेशकियान नाराज

बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य का सबसे संकीर्ण प्वाइंट महज 18 मील चौड़ा है। यहां पोतों के आने जाने के लिए दो- दो मील चौड़े चैनल उपलब्ध हैं। 2023 में हूती विद्रोहियों ने यहां पर पोतों को निशाना बनाया था। इस रास्ते को भी अगर बंद करने में हूती विद्रोही और ईरान कामयाब होते हैं तो दुनिया की वैश्विक तेल आपूर्ति का 32 % हिस्सा खतरे में आ जाएगा। इसके वैकल्पिक रास्ते के तौर पर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा कर पोतों को जाना पड़ेगा। इससे परिवहन लागत 40 % तक बढ़ेगी और समय भी ज्यादा लगेगा।