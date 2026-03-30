इजरायल की सेना (आईडीएफ) ने हालिया कार्रवाई में एक और बड़े ऑपरेशन का दावा किया है। सेना के मुताबिक, 188वीं ब्रिगेड की टीम ने अहमद फ़ायज सलेम अबू रिदा नाम के एक लड़ाके को मार गिराया। उस पर आरोप था कि वह बार-बार समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था…. जैसे ‘येलो लाइन’ पार करना, संदिग्ध लोगों को पैसे भेजना और आईडीएफ के लिए खतरा पैदा करना। पहले उसे संदिग्ध गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में ‘विंग्स ऑफ फ्रीडम’ ऑपरेशन के तहत रिहा कर दिया गया था।