29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

168 मासूम बच्चों की हुई थी मौत, ईरान ने मिनाब स्कूल हमले के पीछे इन दो अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार

Iran Minab School Attack: ईरान का दावा है कि इन अधिकारियों ने मिसाइल हमले का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने उनके नाम और तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी हैं

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 29, 2026

iran war

महायुद्ध में नया मोड़ (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज)

Middle East Crisis 2026: पिछले दिनों महायुद्ध में ईरान के मिनाब स्कूल को निशाना बनाया गया। हमले में 168 मासूम बच्चों और 7 लोगों की जान चली गई। अब ईरान ने इस हमले के पीछे सीधे अमेरिका के दो नौसेना अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है।

ईरान का दावा है कि इन अधिकारियों ने मिसाइल हमले का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने उनके नाम और तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

बात दें ईरानी एम्बेसी ने रविवार को भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया समेत कई देशों में अधिकारियों की तस्वीरें जारी कीं।

‘X’ पर एक पोस्ट में, एम्बेसी ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने तीन बार अमेरिका की सबसे खतरनाक टॉमहॉक मिसाइलों के लॉन्च की इजाजत दी, जिससे 28 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ।

ईरानी एम्बेसी: इन दो क्रिमिनल्स को याद रखें…

भारत में मौजूद ईरान की एम्बेसी ने ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि इन दो क्रिमिनल्स अमेरिकी नौसेना अधिकारी- लेह आर. टेट और जेफरी ई. यॉर्क को याद रखें। एम्बेसी के मुताबिक, इन दोनों ने मिनाब के एक स्कूल पर तीन टॉमहॉक मिसाइल दागने का आदेश दिया, जिसमें 168 मासूम बच्चों की मौत हो गई।

इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में ईरानी एम्बेसी ने भी ऐसा ही पोस्ट शेयर किया। उसमें सवाल उठाया गया कि क्या इन अधिकारियों के अपने बच्चे नहीं हैं, और क्या वे इस घटना के बाद सुकून से रह पाते होंगे।

वहीं नाइजीरिया में ईरानी एम्बेसी ने हैरानी जताते हुए कहा कि इन दोनों अधिकारियों ने इतना बड़ा हमला करवाया, फिर भी वे रात को चैन से कैसे सोते होंगे।

अमेरिका: सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया

हाल ही में जिनेवा में हुई एक अहम बहस के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मिनाब के शजारेह तैयबेह गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले को सोचा-समझा हमला बताया। उनका कहना है कि इस हमले में 175 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मारे गए और इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया।

वहीं अमेरिका की शुरुआती जांच कुछ और इशारा करती है। ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमला पुराने इंटेलिजेंस डेटा की वजह से हुआ हो सकता है। बताया जा रहा है कि असली निशाना स्कूल के पास मौजूद एक ईरानी सैन्य ठिकाना था, लेकिन गलत मैपिंग के कारण स्कूल पर हमला हो गया।

अमेरिका का कहना है कि उसने नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया और जांच अभी जारी है। दूसरी ओर, ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच चीन के मिलिट्री एक्शन को लेकर बड़ा खुलासा
विदेश
Middle East Conflict CHINA WAR

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

29 Mar 2026 05:07 pm

Published on:

29 Mar 2026 04:47 pm

Hindi News / World / 168 मासूम बच्चों की हुई थी मौत, ईरान ने मिनाब स्कूल हमले के पीछे इन दो अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

16 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों के बाद UAE ने तुरंत ले लिया ईरान से बदला, जब्त कर ली 530 बिलियन डॉलर की संपत्ति

विदेश

क्यों इजराइल के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप? युद्ध के बीच ईरान ने खोल दिया बड़ा राज

Iran US War Update
विदेश

ईरान-अमेरिका में समझौता कराने निकले थे पाक विदेश मंत्री, फिसलकर गिरे तो अधिकारियों के सामने हो गई

pakistan
विदेश

‘हमारे सैनिक पूरी तरह तैयार, आग लगा देंगे’, ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी

Irani Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश

सऊदी एयर बेस पर अमेरिका के जासूसी विमान पर ईरान का जोरदार हमला, 700 मिलियन डॉलर के प्लेन में क्या था?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.