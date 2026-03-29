अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच चीन के मिलिट्री एक्शन को लेकर बड़ा खुलासा

Middle East Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब चीन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की रणनीति साफ-साफ दिखती है। पिछले एक दशक से चीन ने मिडिल ईस्ट में व्यापार, निवेश और ऊर्जा साझेदारी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन जब बात सुरक्षा और सैन्य जिम्मेदारी की आती है, तो वह पीछे हटता नजर आता है। वह मिलिट्री एक्शन से हमेशा कतराता रहा।