COVID New Variant Cicada : नया कोरोना ‘सिकाडा’ की चपेट में 23 देश, क्या इसे पुराना कोविड वैक्सीन रोक पाएगा?

COVID New Variant Cicada with 75 mutation : कोविड 19 का नया अवतार दिख रहा है। इस नए अवतार का नाम है 'सिकाडा' (Cicada)। इस नए कोविड वैरिएंट ने 23 देशों में अपनी जगह बना ली है। साथ ही सबसे अधिक अमेरिका में प्रभाव दिख रहा है। सीडीसी की जानकारी के अनुसार, यहां के 25 राज्यों में फैल चुका है। नया कोविड वैरिएंट BA 3.2 अपने 75 म्यूटेशन के साथ और भी प्रभावी बनकर लौटा है। ऐसे में क्या इस पर पुराना कोविड 19 टीका काम करेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है? डॉ. अमनदीप अग्रवाल (सीनियर फिजिशियन) से समझते हैं।