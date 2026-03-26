Healthy Way to Eat Dal Chawal: जिस दाल-चावल को आप हेल्दी समझ रहे हैं, वही बढ़ा सकता है मोटापा- एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के ट्रेनर से जानिए

Healthy Way to Eat Dal Chawal: बॉलीवुड की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपनी गजब की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो क्या खाती हैं। लेकिन हाल ही में उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने एक ऐसी बात कही है जिसने सबका ध्यान खींचा है। हम लोग जिस दाल-चावल को दुनिया का सबसे हल्का और सेहतमंद खाना मानते हैं, सिद्धार्थ के अनुसार वही मोटापा बढ़ाने और शुगर लेवल बिगाड़ने की वजह बन सकता है। अगर आप भी फिटनेस लवर हैं और वजन घटाना चाहते हैं, तो दाल-चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे खाने का सही तरीका जान लीजिए।