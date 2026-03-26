Healthy Way to Eat Dal Chawal: जिस दाल-चावल को आप हेल्दी समझ रहे हैं, वही बढ़ा सकता है मोटापा- एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के ट्रेनर से जानिए

dal chawal nutrition facts (source: gemini)
Healthy Way to Eat Dal Chawal: बॉलीवुड की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपनी गजब की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो क्या खाती हैं। लेकिन हाल ही में उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने एक ऐसी बात कही है जिसने सबका ध्यान खींचा है। हम लोग जिस दाल-चावल को दुनिया का सबसे हल्का और सेहतमंद खाना मानते हैं, सिद्धार्थ के अनुसार वही मोटापा बढ़ाने और शुगर लेवल बिगाड़ने की वजह बन सकता है। अगर आप भी फिटनेस लवर हैं और वजन घटाना चाहते हैं, तो दाल-चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे खाने का सही तरीका जान लीजिए।
हम अक्सर सोचते हैं कि दाल में बहुत प्रोटीन होता है। लेकिन तमन्ना के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि दाल में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि अच्छी-खासी मात्रा में कैलोरी भी होती है। अगर आप अपनी प्लेट को चावल से भरकर और उस पर थोड़ी सी दाल डालकर खा रहे हैं, तो यह आपकी फिटनेस जर्नी को खराब कर सकता है। दाल को अकेले प्रोटीन का जरिया मानना सही नहीं है, इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
सिद्धार्थ के अनुसार, दाल-चावल को पूरी तरह बंद करने की जगह अपनी प्लेट को बैलेंस करना सीखें। अगर आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना है, तो अपनी थाली में खाना ऐसे रखें-
इस तरीके से आपके शरीर को भरपूर फाइबर मिलेगा, जिससे शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी और पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा।
सिद्धार्थ सिंह का मानना है कि दाल-चावल के साथ एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना बहुत फायदेमंद है। आप अपनी मील में 100 ग्राम पनीर या एक कटोरी दही शामिल कर सकते हैं। अगर आप लो-फैंट पनीर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह वजन घटाने के लिए बेस्ट होगा।इससे आपको खाने की क्रेविंग्स कम होंगी और आप फालतू की चीजें खाने से बचेंगे।
सफेद पॉलिश वाले चावल की जगह आप ब्राउन राइस, रेड राइस या हाथ से कुटे हुए चावल का इस्तेमाल करें। ये पेट के लिए हल्के होते हैं और इनमें फाइबर ज्यादा होता है। इससे आपका पाचन तंत्र यानी हाजमा भी एकदम फिट रहेगा।
हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दाल-चावल खाने का सबसे बेस्ट समय दोपहर का है। दिन के वक्त हमारा शरीर एक्टिव रहता है, जिससे कैलोरी बर्न करना आसान होता है। रात के समय चावल खाने से बचें, क्योंकि रात को मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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