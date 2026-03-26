Anjeer Khane Ke Fayde: सुबह पेट साफ नहीं होता? डॉक्टर ने बताया- सिर्फ 2 भीगे अंजीर से दूर करें पुरानी कब्ज

Anjeer Khane Ke Fayde: आजकल हर दूसरा इंसान चाहे बच्चा हो या बड़ा सब पेट की समस्याओं से परेशान है। कभी गैस, तो कभी कब्ज और कभी दिनभर शरीर में भारीपन। हम चूर्ण और गोलियां तो बहुत खाते हैं, लेकिन जड़ पर काम नहीं करते। दिल्ली के मशहूर डॉक्टर शुभम वत्स ने एक ऐसी आसान चीज बताई है जो आपके किचन में ही है और बड़े-बड़े सप्लीमेंट्स को फेल कर सकती है। डॉक्टर का कहना है कि अगर आप अंजीर तो सही तरीके से खाते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल पेट को साफ रखेगा, बल्कि आपकी कमजोर हड्डियों को भी मजबूत करेगा।