Shahtoot Benefits : इस छोटे फल में कई गुण, गर्मी में हर दिन खाने से कई फायदे, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सही तरीका

Shahtoot Benefits In Hindi: गर्मी में फलों का राजा आम है। पर, इसके अलावा भी कई फल इस सीजन में आते हैं। एक बहुत छोटा-सा फल है- शहतूत या तूत। ये खट्टा-मीठा फल खाने से आपको एक नहीं कई फायदे मिलते हैं। आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज कहते हैं कि कई लोग इसे जंगली या आवार फल समझकर नहीं खाते। जबकि, ये फल औधषीय गुणों से भरा है। अगर सही मात्रा और तरीके से सेवन किया जाए तो इसको खाने से कई फायदे मिलेंगे।