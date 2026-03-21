Kala Lehsun : काला लहसुन फैटी लिवर, डायबिटीज… के लिए “बेस्ट दवा”, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्यों कहा ऐसा

Kala Lehsun Khane ke fayde : हमने तो बाजार से लेकर घर तक सफेद लहसुन ही देखा है। यही लहसुन हम खाते आ रहे हैं। पर, काला लहसुन भी होता है। ये ब्लैक लहसुन ना सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के मामले में भी कमाल का है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अर्जुन राज ने पत्रिका को बताया कि काला लहसुन खाने के एक नहीं कई फायदे हैं। आयुर्वेद में काला लहसुन को दवा बताया गया है जिससे फैटी लिवर और डायबिटीज (Black Garlic for Fatty Liver and Diabetes) तक का इलाज किया जाता है। आइए, काला लहसुन के फायदे जानते हैं।