Birds Cigarette Habit : कुछ पक्षियों को सिगरेट की आदत क्यों लग रही है? वैज्ञानिकों ने शोध में पाया, जानिए पूरा मामला

पोलैंड में हुए शोध के मुताबिक, लैटिन अमेरिकी देशों के उन प्रमाणों को और पुख्ता कर दिया है, जिनसे पता चलता है कि यहां के कुछ बर्ड्स को सिगरेट की आदत सी लगती जा रही है। मैक्सिको के 'हाउस फिंचेस' और न्यूजीलैंड के 'सॉन्ग थ्रश' पक्षियों में एक अजीब आदत विकसित हुई है, वे अपने घोंसलों में सिगरेट के टुकड़े रखते हैं। ब्रिटेन में तो कुछ पक्षी बाहर रखे एशट्रे में ही घोंसला बना रहे हैं। ये सब देखकर शोधकर्ता भी हैरान हो रहे हैं।