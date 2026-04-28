Health Tips: लहसुन से लेकर चुकंदर तक, जानें वो 6 चीजें जिन्हें कच्चा खाना है ज्यादा फायदेमंद

Healthier Raw Foods: अक्सर हम हर चीज को तेल-मसाले में भूनकर या उबालकर ही खाते हैं। हमें लगता है कि पकाने से खाना साफ और सुरक्षित हो जाता है। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन हर चीज पर लागू नहीं होती। एमी डेविस, आरडीएन (डायटीशियन) कहती हैं कि हमारी रसोई में मौजूद कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें आग पर चढ़ाते ही उनके आधे से ज्यादा पोषक तत्व (nutrients) जलकर खत्म हो जाते हैं। अगर आप इन्हें कच्चा खाएंगे, तो इनके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे।