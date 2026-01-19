Garlic Benefits: भूलने की बीमारी से बचाएगा लहसुन का एक टुकड़ा, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Garlic Benefits For Memory Loss | (फोटो सोर्स- Freepik)
Garlic Benefits: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और स्क्रीन के बढ़ते टाइम ने हमारे दिमाग को थका दिया है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कमरे में जाकर भूल जाते हैं कि वहां क्यों आए थे? या किसी का नाम जुबान पर होते हुए भी याद नहीं आता? इसे मेडिकल भाषा में 'ब्रेन फॉग' कहते हैं। अगर टाइम रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) की जर्नल में बताया गया है कि आपकी रसोई में मौजूद मामूली- सा दिखने वाला लहसुन, असल में दिमाग के लिए एक सुपरफूड है।
अल्जाइमर और याद्दाश्त कम होने का सबसे बड़ा कारण दिमाग के न्यूरॉन्स में होने वाली सूजन (Inflammation) है। लहसुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की नसों में होने वाली इस सूजन को कम करते हैं, जिससे संदेश भेजने की प्रोसेस तेज और क्लीयर होती है।
लहसुन में एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसे S-Allyl Cysteine (SAC) कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से सिकुड़ने लगता है, जिससे याद्दाश्त कमजोर होती है। लहसुन में मौजूद SAC दिमाग को सिकुड़ने से रोकता है और कोशिकाओं (cells) को नष्ट होने से बचाता है। यह आपके दिमाग को उसकी वास्तविक उम्र से 10 साल ज्यादा जवां बनाए रखने की ताकत रखता है।
लहसुन का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे कच्चा खाना सबसे बेहतर है। लहसुन की एक कली को कूटकर (Crush) 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे उसका एलिसिन और SAC एक्टिव हो जाता है। इसके बाद इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ निगल लें। यह न केवल आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, बल्कि आपके फोकस और याद्दाश्त को भी मजबूत बना सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
