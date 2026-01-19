Garlic Benefits: भूलने की बीमारी से बचाएगा लहसुन का एक टुकड़ा, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Garlic Benefits: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और स्क्रीन के बढ़ते टाइम ने हमारे दिमाग को थका दिया है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कमरे में जाकर भूल जाते हैं कि वहां क्यों आए थे? या किसी का नाम जुबान पर होते हुए भी याद नहीं आता? इसे मेडिकल भाषा में 'ब्रेन फॉग' कहते हैं। अगर टाइम रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) की जर्नल में बताया गया है कि आपकी रसोई में मौजूद मामूली- सा दिखने वाला लहसुन, असल में दिमाग के लिए एक सुपरफूड है।