Benefits Of Eating Garlic: हार्ट अटैक का खतरा होगा कम! रोज सुबह इस तरीके से खाएं लहसुन, शरीर में नहीं रहेगी गंदगी

​लहसुन का पूरा फायदा लेने के लिए इसे सीधा निगलने के बजाय हल्का-सा कुचल (Crush) लें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे एलिसिन एक्टिव हो जाता है। फिर इसे पानी या थोड़े से शहद के साथ खाएं।

​

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।