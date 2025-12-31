31 दिसंबर 2025,

Food Good For Kidney: सर्दियों में किडनी पर बढ़ता है खतरा! डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, रहेंगे टेंशन-फ्री

Food Good For Kidney: सर्दियों में कम पानी और भारी खाने से बढ़ सकता है किडनी की बीमारी का खतरा। जानें ऐसे 5 विंटर सुपरफूड्स जो आपकी किडनी को रखेंगे फिट और हेल्दी।

Pratiksha Gupta

Dec 31, 2025

kidney detox foods, food good for kidney health, food good for kidney patients.

Winter Superfood For Kidney | ( फोटो सोर्स- GeminiAI)

Food Good For Kidney: सर्दियों में रजाई के अंदर बैठकर चाय की चुस्कियां लेना तो सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है? कम प्यास लगने के कारण हम पानी पीना कम कर देते हैं और नमक व घी से भरपूर भारी भोजन ज्यादा खाने लगते हैं। इससे किडनी पर 'फिल्ट्रेशन' का बोझ बढ़ जाता है, जिससे स्टोन और इन्फेक्शन की समस्या शुरू हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी इस विंटर सीजन में फिट रहें, तो अपनी डाइट में डाइट में शामिल करें ये 5 खास चीजें।

हाइड्रेटिंग फलों का सेवन करें

सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन बॉडी को पानी की जरूरत बनी रहती है। सर्दियों में आने वाले फ्रूट्स जैसे संतरा, सेब और नाशपाती न सिर्फ बॉडी में लिक्विड की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि इनमें पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है। ये किडनी पर बिना दबाव डाले ब्लड को साफ करने में मदद करते हैं।

मूंग दाल और सब्जियों का गर्म सूप

सर्दियों में हाइड्रेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है 'लिक्विड डाइट'। सादा पानी पीने के बजाय लौकी, गाजर या मूंग दाल का सूप भी पी सकते हैं। यह बॉडी को गर्म रखने के साथ किडनी के जरिए टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थों) को बाहर निकालने में मदद करता है।

विंटर सब्जियां: पत्तागोभी और फूलगोभी

सर्दियों की ये सब्जियां किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। पत्तागोभी और फूलगोभी में फाइबर भरपूर होता हैं, जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। इनमें फास्फोरस कम होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए भी सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है।

अदरक, लहसुन और नेचुरल हल्दी

भारतीय रसोई के ये मसाले नेचुरली बॉडी को क्लीन करते हैं। लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो किडनी की सूजन कम करता है, वहीं अदरक और हल्दी खून को साफ रखने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है।

अंडे की सफेदी और हल्का प्रोटीन

अगर आप प्रोटीन के शौकीन हैं, तो रेड मीट या पनीर के बजाय अंडे की सफेदी (Egg Whites) को चूज कर सकते हैं। यह हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसमें फास्फोरस कम होता है। इसके अलावा, घर का बना ताजा पनीर या अंकुरित अनाज भी सीमित मात्रा में लेना किडनी के लिए सेफ है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

31 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Lifestyle News / Food Good For Kidney: सर्दियों में किडनी पर बढ़ता है खतरा! डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, रहेंगे टेंशन-फ्री

