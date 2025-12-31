Food Good For Kidney: सर्दियों में किडनी पर बढ़ता है खतरा! डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, रहेंगे टेंशन-फ्री

Winter Superfood For Kidney | ( फोटो सोर्स- GeminiAI)
Food Good For Kidney: सर्दियों में रजाई के अंदर बैठकर चाय की चुस्कियां लेना तो सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है? कम प्यास लगने के कारण हम पानी पीना कम कर देते हैं और नमक व घी से भरपूर भारी भोजन ज्यादा खाने लगते हैं। इससे किडनी पर 'फिल्ट्रेशन' का बोझ बढ़ जाता है, जिससे स्टोन और इन्फेक्शन की समस्या शुरू हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी इस विंटर सीजन में फिट रहें, तो अपनी डाइट में डाइट में शामिल करें ये 5 खास चीजें।
सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन बॉडी को पानी की जरूरत बनी रहती है। सर्दियों में आने वाले फ्रूट्स जैसे संतरा, सेब और नाशपाती न सिर्फ बॉडी में लिक्विड की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि इनमें पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है। ये किडनी पर बिना दबाव डाले ब्लड को साफ करने में मदद करते हैं।
सर्दियों में हाइड्रेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है 'लिक्विड डाइट'। सादा पानी पीने के बजाय लौकी, गाजर या मूंग दाल का सूप भी पी सकते हैं। यह बॉडी को गर्म रखने के साथ किडनी के जरिए टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थों) को बाहर निकालने में मदद करता है।
सर्दियों की ये सब्जियां किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। पत्तागोभी और फूलगोभी में फाइबर भरपूर होता हैं, जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। इनमें फास्फोरस कम होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए भी सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है।
भारतीय रसोई के ये मसाले नेचुरली बॉडी को क्लीन करते हैं। लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो किडनी की सूजन कम करता है, वहीं अदरक और हल्दी खून को साफ रखने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है।
अगर आप प्रोटीन के शौकीन हैं, तो रेड मीट या पनीर के बजाय अंडे की सफेदी (Egg Whites) को चूज कर सकते हैं। यह हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसमें फास्फोरस कम होता है। इसके अलावा, घर का बना ताजा पनीर या अंकुरित अनाज भी सीमित मात्रा में लेना किडनी के लिए सेफ है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य