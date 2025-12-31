Food Good For Kidney: सर्दियों में किडनी पर बढ़ता है खतरा! डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, रहेंगे टेंशन-फ्री

Food Good For Kidney: सर्दियों में रजाई के अंदर बैठकर चाय की चुस्कियां लेना तो सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है? कम प्यास लगने के कारण हम पानी पीना कम कर देते हैं और नमक व घी से भरपूर भारी भोजन ज्यादा खाने लगते हैं। इससे किडनी पर 'फिल्ट्रेशन' का बोझ बढ़ जाता है, जिससे स्टोन और इन्फेक्शन की समस्या शुरू हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी इस विंटर सीजन में फिट रहें, तो अपनी डाइट में डाइट में शामिल करें ये 5 खास चीजें।