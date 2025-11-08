Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Chronic Kidney Disease के भारत में 138,000,000 केस, जानिए क्या है ये, शुरुआती लक्षण व बचाव भी जानें

Chronic Kidney Disease: 2023 की The Lancet रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 13.8 करोड़ लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) से जूझ रहे हैं। जानिए डॉ. थियो वॉस की रिसर्च के अनुसार इसके मुख्य कारण डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा और नमक का अधिक सेवन। पढ़ें किडनी को स्वस्थ रखने के आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 08, 2025

Chronic Kidney Disease

Chronic Kidney Disease (photo- gemini ai)

Chronic Kidney Disease: किडनी हमारे शरीर की सफाई मशीन है यह खून को साफ करती है और बेकार पदार्थों को बाहर निकालती है। लेकिन दुनिया भर में अब किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, और भारत इसमें सबसे आगे है। द लैंसेट (The Lancet) में प्रकाशित एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारत में करीब 13.8 करोड़ लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज (Chronic Kidney Disease - CKD) से पीड़ित थे। इस सूची में चीन पहले नंबर पर रहा, जहां 15.2 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं।

किडनी डिजीज दुनिया में मौत का 9वां सबसे बड़ा कारण

इस ग्लोबल स्टडी के अनुसार, किडनी की बीमारी 2023 में दुनिया में मौत का 9वां सबसे बड़ा कारण रही। सिर्फ एक साल में करीब 15 लाख लोगों की जान इस बीमारी ने ले ली। रिपोर्ट में बताया गया है कि किडनी डिजीज़ दिल की बीमारियों की भी बड़ी वजह बनती जा रही है। दुनियाभर में होने वाली करीब 12% हार्ट-डिजीज की मौतों के पीछे किडनी की खराबी जिम्मेदार है।

किन देशों और इलाकों में सबसे ज्यादा मामले

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में 18% लोगों को किडनी डिजीज है। दक्षिण एशिया (South Asia) में यह आंकड़ा लगभग 16% है। सब-सहारन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह दर 15% से ज्यादा है। यानि, भारत जैसे देशों में यह बीमारी बेहद तेजी से फैल रही है।

किडनी फेल होने के मुख्य कारण क्या हैं?

रिसर्च के मुताबिक, 14 प्रमुख कारणों में से तीन सबसे बड़े हैं। डायबिटीज (शुगर), ब्लड प्रेशर (हाई बीपी), मोटापा (Obesity)
इसके अलावा नमक का ज्यादा सेवन, फल-सब्जियों की कमी और जंक फूड जैसी आदतें भी किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉ. थियो वॉस (Institute for Health Metrics and Evaluation) कहते हैं कि किडनी डिजीज एक बड़ी बीमारी है लेकिन इसे नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट में उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए।

समय पर जांच से बच सकती है बड़ी परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर मरीजों में किडनी डिजीज़ की शुरुआत शुरुआती स्टेज में होती है, इसलिए समय पर जांच (screening) से बीमारी को रोका जा सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को नियंत्रित रखें।
पर्याप्त पानी पिएं। ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और तंबाकू से बचें। अगर पैरों में सूजन, थकान या झागदार पेशाब दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

इलाज से बेहतर है बचाव

किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस हर किसी के लिए सुलभ नहीं है, खासकर भारत जैसे देशों में। इसलिए जरूरी है कि लोग अपनी जीवनशैली में सुधार लाएं और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकें। किडनी की सेहत को नजरअंदाज न करें। क्योंकि जब यह खराब होती है, तो शरीर का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है।

ये भी पढ़ें

Kidney Disease Early Symptoms : जानिए ये 8 संकेत कहीं आपकी किडनी खराब तो नहीं हो रही
स्वास्थ्य
Kidney disease early symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 04:40 pm

Hindi News / Health / Chronic Kidney Disease के भारत में 138,000,000 केस, जानिए क्या है ये, शुरुआती लक्षण व बचाव भी जानें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Tongue Colour Symptoms : बार-बार जीभ का रंग बदलने का संकेत डॉक्टर से समझिए, देखिए टंग कलर चार्ट

Tongue colour symptoms
स्वास्थ्य

Lime Vs Lemon: नींबू जैसा दिखने वाला ये लाइम क्या है, जानिए दोनों की बीच क्या है अंतर

lemon,Fact,Lime,lemon,what is lime, what is lemon,
लाइफस्टाइल

महिलाएं ध्यान दें! पीठ दर्द सिर्फ थकान नहीं, यह हो सकता है Breast Cancer का पहला संकेत

Breast Cancer Early Signs
स्वास्थ्य

Hand Foot and Mouth Disease: हाथ, पैर और मुंह पर हो रहे दाने? 5 साल से छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये इंफेक्शन, जानिए कैसे बचें!

Hand Foot and Mouth Disease
स्वास्थ्य

ब्रश नहीं किया तो बढ़ सकता है Heart Attack और Stroke का खतरा! रिसर्च में खुलासा

Oral Health and Stroke
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.