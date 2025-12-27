Disease In Young Women: भारत में 10 में 4 महिलाएं इस छिपी हुई बीमारी का शिकार! ICMR स्टडी में खुलासा

दोपहर का असंतुलित भोजन संतुलित आहार ही बेहतर सेहत की इकलौती चाबी है। आज की युवा पीढ़ी दोपहर के भोजन में दाल-रोटी और सब्जियों की जगह पिज्जा, बर्गर और नूडल्स खाना ज्यादा पसंद करती है। इस प्रकार के जंक फूड में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे आंतों के गुड बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। इसके अलावा, शाम के समय पिए जाने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देते हैं, जिससे कम उम्र में ही फैटी लीवर और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है।