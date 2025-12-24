Breakfast Skipping Side Effects: सावधान! आप भी नहीं करते है सुबह का नाश्ता तो हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

Breakfast Skipping Side Effects: आज के इस डिजिटल युग में जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, उसमें हम तरीके से न तो सुबह का नाश्ता कर पाते हैं, न दोपहर का खाना और न ही रात का डिनर। दोपहर और रात का खाना तो फिर भी कर लेते हैं क्योंकि पेट में चूहे कूदने लगते हैं। लेकिन सुबह के नाश्ते का क्या? सुबह जब उठते हैं तो जल्दी रहती है, किसी को दफ्तर पहुंचने की, किसी को कॉलेज की और किसी को स्कूल की। ऐसे में "भूख नहीं है" ऐसा बोलकर घर से निकल जाते हैं। काफी लोगों का कहना यह होता है कि सुबह-सुबह किसको भूख लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी यह सुबह नाश्ता न करने की आदत आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है।