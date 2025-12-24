24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Breakfast Skipping Side Effects: सावधान! आप भी नहीं करते है सुबह का नाश्ता तो हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

Breakfast Skipping Side Effects: आजकल हम लोग जल्दबाजी में सुबह का नाश्ता करना ही भूल जाते हैं। सुबह भूखे पेट ही काम पर निकल जाते हैं, ऐसे में हम बिना सोचे कई बीमारियों को न्यौता भेज देते हैं। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि सुबह का नाश्ता नहीं करने से हमें कौन-कौन सी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 24, 2025

Skipping breakfast risks, Breakfast side effects

Skipping Breakfast side effects (photo -gemini AI)

Breakfast Skipping Side Effects: आज के इस डिजिटल युग में जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, उसमें हम तरीके से न तो सुबह का नाश्ता कर पाते हैं, न दोपहर का खाना और न ही रात का डिनर। दोपहर और रात का खाना तो फिर भी कर लेते हैं क्योंकि पेट में चूहे कूदने लगते हैं। लेकिन सुबह के नाश्ते का क्या? सुबह जब उठते हैं तो जल्दी रहती है, किसी को दफ्तर पहुंचने की, किसी को कॉलेज की और किसी को स्कूल की। ऐसे में "भूख नहीं है" ऐसा बोलकर घर से निकल जाते हैं। काफी लोगों का कहना यह होता है कि सुबह-सुबह किसको भूख लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी यह सुबह नाश्ता न करने की आदत आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है।

नाश्ता कैसे शरीर को प्रभावित करता है(Missing Breakfast Health)

पूरी रात जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है, तो सोने से पहले हमने जो खाया था उसका पाचन अच्छे से हो जाता है। इतने लंबे अंतराल में हमारे इंटेस्टाइन में एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जब हम सुबह उठकर कुछ नहीं खाएंगे, तो भी अम्ल तो निरंतर बनता रहेगा न? क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन है जिसके तंत्र नियमित रूप से चलते रहते हैं। जब जरूरत से ज्यादा एसिड हमारे शरीर में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी मैकेनिज्म को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए डॉक्टर आदित्य सोनी से जानते हैं कि सुबह का नाश्ता नहीं करना आपके शरीर में किन बीमारियों को न्यौता भेजने का काम करता है।

नाश्ता नहीं करने से होने वाली बीमारियां(Skipping breakfast risks)

सुबह का नाश्ता नहीं करने से वैसे तो कोई एक बीमारी नहीं है कि जिसने नाश्ता नहीं किया उसको यह एक बीमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका जोखिम सिर्फ इस कारण से बढ़ जाता है क्योंकि हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। इनमें से ये 4 बीमारियां प्रमुख हैं:

  1. टाइप-2 डायबिटीज- डॉक्टर का कहना है कि जो लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं और जब खाना खाते हैं तो फिर उनका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है। बिल्कुल यही स्थिति होती है जब रात के खाने के बाद हम सुबह का नाश्ता छोड़कर सीधा लंच करते हैं। लगातार ऐसा करने वाले लोगों में इंसुलिन की मात्रा स्थिर नहीं रहती है और उनमें डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।
  2. मोटापा और ओबेसिटी (वजन बढ़ना)- यह बात सुनने में अजीब लग सकती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करने से मोटापा बढ़ता है। लेकिन यह बात विज्ञान ने भी कही है कि जो लोग पतला होने के लिए सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, उनमें वजन कम होने की जगह उल्टा बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम खाना खा रहे हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है, इसका सीधा सा एक कारण यह है कि सुबह का नाश्ता नहीं करने से आपको दोपहर तक ज्यादा भूख लग जाती है और फिर आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। आपकी यही आदत आपको मोटापे का शिकार बना देती है।
  3. हार्ट अटैक या दिल की बीमारियां- सुबह का नाश्ता नहीं करने से मोटापे और डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। जब रक्तचाप और मोटापा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति में हार्ट अटैक का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारी धमनियों पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है जो हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है।
  4. मानसिक बीमारियां- अभी तक जो बीमारियां सुनीं वो तो ठीक थीं क्योंकि इनका सीधा संबंध नाश्ता नहीं करने से दिख रहा था। लेकिन मानसिक बीमारियां कैसे नाश्ता नहीं करने से जुड़ी हैं? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम नाश्ता नहीं करते तो हमारा एनर्जी लेवल कम होता है जिससे हमें थकान महसूस होती है और हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमिटर्स भी सुबह का नाश्ता नहीं करने से कम एक्टिव होते हैं। इससे मानसिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।

