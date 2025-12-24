Breakfast Skipping Side Effects: सावधान! आप भी नहीं करते है सुबह का नाश्ता तो हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

Skipping Breakfast side effects (photo -gemini AI)
Breakfast Skipping Side Effects: आज के इस डिजिटल युग में जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, उसमें हम तरीके से न तो सुबह का नाश्ता कर पाते हैं, न दोपहर का खाना और न ही रात का डिनर। दोपहर और रात का खाना तो फिर भी कर लेते हैं क्योंकि पेट में चूहे कूदने लगते हैं। लेकिन सुबह के नाश्ते का क्या? सुबह जब उठते हैं तो जल्दी रहती है, किसी को दफ्तर पहुंचने की, किसी को कॉलेज की और किसी को स्कूल की। ऐसे में "भूख नहीं है" ऐसा बोलकर घर से निकल जाते हैं। काफी लोगों का कहना यह होता है कि सुबह-सुबह किसको भूख लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी यह सुबह नाश्ता न करने की आदत आपको कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है।
पूरी रात जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है, तो सोने से पहले हमने जो खाया था उसका पाचन अच्छे से हो जाता है। इतने लंबे अंतराल में हमारे इंटेस्टाइन में एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जब हम सुबह उठकर कुछ नहीं खाएंगे, तो भी अम्ल तो निरंतर बनता रहेगा न? क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन है जिसके तंत्र नियमित रूप से चलते रहते हैं। जब जरूरत से ज्यादा एसिड हमारे शरीर में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी मैकेनिज्म को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए डॉक्टर आदित्य सोनी से जानते हैं कि सुबह का नाश्ता नहीं करना आपके शरीर में किन बीमारियों को न्यौता भेजने का काम करता है।
सुबह का नाश्ता नहीं करने से वैसे तो कोई एक बीमारी नहीं है कि जिसने नाश्ता नहीं किया उसको यह एक बीमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका जोखिम सिर्फ इस कारण से बढ़ जाता है क्योंकि हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। इनमें से ये 4 बीमारियां प्रमुख हैं:
