Diabetes Patient Wound: डायबिटीज के मरीजों के घाव जल्दी क्यों नहीं भरते? अभी जानें इसके 4 बड़े कारण!

लेकिन क्या आपको पता है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, उनको यदि कोई छोटी सी भी चोट लग जाए, तो उसका घाव सही होने में बहुत ज्यादा समय ले लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? अगर किसी साधारण व्यक्ति की भी कोई चोट बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हो, तो घर में ही उसे यह बोल दिया जाता है कि तुम्हें तो डायबिटीज हो सकता है। अब इस बात से यह तो साबित हो चुका है कि यह ज्यादातर लोगों को पता है कि डायबिटीज में ऐसा होता है। जो बात नहीं पता है, वह यह है कि ऐसा किस कारण से होता है। आइए जानते हैं कि डायबिटीज मरीज के घाव जल्दी क्यों नहीं भरते हैं।