Raw Garlic Benefits: सिर्फ मसाला नहीं, मेडिसिन है लहसुन, जानिए खाली पेट लहसुन क्यों माना जाता है अमृत?



Raw Garlic Benefits: लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है।National Library of Medicine के रिसर्च और कई हेल्थ स्टडीज में यह बात सामने आई है कि कच्चे लहसुन में मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। खासतौर पर जब लहसुन को खाली पेट खाया जाता है, तो इसके पोषक तत्व ज्यादा असरदार तरीके से शरीर में काम करते हैं। आइए आसान और साफ शब्दों में इसके फायदे समझते हैं।

