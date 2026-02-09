Teddy Day 2026 Wishes: एक टेडी, कुछ अल्फाज और बहुत सारा प्यार, यही है टेडी डे का इजहार

Teddy Day 2026 (source: gemini)
Teddy Day 2026 Wishes: वेलेंटाइन वीक चल रहा है जिसमें 10 फरवरी को कपल्स टेडी डे मनाते हैं और एक दूसरे को टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। टेडी बियर एक सॉफ्ट टॉय होता है, लेकिन टेडी डे पर कपल्स अपनो को अलग - अलग संदेश भेज कर टेडी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन टेडी के साथ भेजी गई शुभकामनाएं संदेश और कोट्स (Teddy day 2026 wishes quotes) रिश्तों में अपनापन और सुकून भर देते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो सही शब्द इस दिन को यादगार बना सकते हैं।
मोहब्बत के एहसास के साथ भेज रहा हूं एक प्यारा सा टेडी
रखना इसे हमेशा अपने पास, ये याद दिलाएगा तुम्हें हर पल
कि तुम हो मेरे लिए बहुत खास।
Happy Teddy Day
आजकल हम हर टेडी को देखकर मुस्कुराते हैं
क्योंकि उनमें हमें आपकी सूरत नजर आती है।
Happy Teddy Day
टेडी की तरह तुम भी हमेशा मुस्कुराते रहना
अपनी क्यूटनेस से इस दिल को बहलाते रहना।
Happy Teddy Day
जब मैं पास न होऊं तो इसे गले लगा लेना,
मेरा सारा प्यार इस टेडी से पा लेना।
Happy Teddy Day
जितना सॉफ्ट ये टेडी है
उतनी ही मीठी आपकी बातें
इन यादों के साथ कट जाती हैं
हमारी तन्हा रातें।
Happy Teddy Day
तेरे प्यार में खो जाने को जी चाहता है
टेडी की तरह तुझे अपनी बाहों में समाने को जी चाहता है।
Happy Teddy Day
मेरी खुशियों का पता तुम्हारे पास है
और मेरा ये प्यारा टेडी भी अब तुम्हारे पास है।
मुस्कुराते रहो उस टेडी की तरह
जो बिना कुछ बोले भी ढेर सारा प्यार दे जाता है।
इस टेडी की तरह हमारी यादें भी हमेशा सॉफ्ट और प्यारी बनी रहें।
टेडी से भी सॉफ्ट है तेरा प्यार
जिसे मैं सहेजकर रखूं
हर दिन हर बार।
